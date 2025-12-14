IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना 'इथे' पहा मोफत, जाणून घ्या कोणाला मिळणार Playing XI मध्ये एंट्री

IND vs SA 3rd T20I Live at Dharamshala: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरू असलेली 5 सामन्यांची टी20 मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत आहे. पहिला टी20 सामना भारताने मोठ्या फरकाने जिंकला होता, तर दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने दमदार पुनरागमन करत विजय मिळवला. त्यामुळे आता तिसरा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कटक येथे खेळलेल्या पहिल्या टी20 सामन्यात भारतीय संघाने 101 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र मुल्लांपुरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा 51 धावांनी पराभव करत मालिकेत बरोबरी साधली. आता भारत मालिका जिंकण्याच्या दिशेने आघाडी घेण्याच्या तयारीत आहे, तर दक्षिण आफ्रिका विजयाची लय कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात असेल.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा टी20 सामना रविवारी, 14 डिसेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे.
हा सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल.
तिसरा टी20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. नाणेफेक (टॉस) सायंकाळी 6:30 वाजता होणार आहे.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल.
हा सामना चाहत्यांना जिओ हॉटस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे पाहता येईल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर.
एडन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेव्हिड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सन, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), डोनोवन फरेरा (यष्टीरक्षक), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमॅन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे.