T20 World Cup: आज वॉर्म-अप सामन्यांची मेजवानी, IND आणि PAK संघ मैदानात उतरणार; लाईव्ह कधी-कुठे पाहायचे?

IND vs SA and PAK vs IRE Warm Up Match: T20 वर्ल्ड कप 2026 आधी संघांची अंतिम तयारी सुरू असून आज, 4 फेब्रुवारी रोजी, क्रिकेट चाहत्यांना एका दिवसात चार वॉर्म-अप सामने पाहायला मिळणार आहेत. T20 वर्ल्ड कप 2026 चा थरार सुरू होण्याआधीच क्रिकेट चाहत्यांसाठी आजचा दिवस एखाद्या मिनी फेस्टिव्हलसारखा ठरणार आहे. एकाच दिवशी चार वॉर्म-अप सामने, मैदानात भारत-पाकिस्तानसारख्या मोठ्या संघांची उपस्थिती आणि मैदानाबाहेर तापलेलं राजकारण सगळं मिळून आजचा दिवस क्रिकेटने भरलेला असणार आहे. विशेष म्हणजे आज भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ मैदानात उतरणार असल्याने दिवस अधिकच रंगतदार ठरणार आहे. मात्र, हे दोन्ही संघ वेगवेगळ्या सामन्यांत खेळताना दिसतील. वर्ल्ड कपपूर्वीचा हा शेवटचा रंगीत ट्रेलर पाहण्याची संधी चाहत्यांना आज मिळणार आहे!
भारतीय संघ आज संध्याकाळी 7 वाजता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे. हा सामना नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यातून दोन्ही संघांना आपल्या संयोजनाची आणि खेळाडूंच्या फॉर्मची चाचणी घेण्याची संधी मिळणार आहे.
हे ही वाचा: ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात
One last prep before Team India embark on their journey to repeat and defeat history at ICC Men’s #T20WorldCup 2026!
The 2024 finalists meet again.
Warm-up match #INDvSA | WED, 4th FEB, 6 PM pic.twitter.com/n8LgzdnfZz
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 4, 2026
दुसरीकडे, पाकिस्तानचा संघ सायंकाळी 5 वाजता आयर्लंडविरुद्ध मैदानात उतरेल. हा सामना कोलंबोतील सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) येथे खेळवला जाणार आहे. मात्र, मैदानाबाहेर पाकिस्तान संघासाठी वातावरण फारसे अनुकूल नाही. 15 फेब्रुवारीला भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्याच्या बहिष्काराच्या निर्णयामुळे आधीच वाद निर्माण झाला असून, टूर्नामेंटपूर्वीच वातावरण तापलेले आहे.
हे ही वाचा: Video: "मोदींनी ठरवलं तर पाकिस्तानी क्रिकेट..." IND vs PAK टाळण्याचा हट्ट पाकिस्तानला महागात पडणार? रमीज राजांचा इशारा चर्चत
आजच्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये दुपारी 1 वाजता नामीबिया आणि स्कॉटलंड आमनेसामने येतील. त्यानंतर दुपारी 3 वाजता अफगाणिस्तान आणि वेस्टइंडीज यांच्यात सराव सामना होईल. हे दोन्ही सामने बंगळुरू येथील BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसच्या वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळवले जाणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्टइंडीजसाठी हे एकमेव वॉर्म-अप सामने आहेत. यानंतर हे संघ थेट मुख्य स्पर्धेत खेळताना दिसतील. T20 वर्ल्ड कपची अधिकृत सुरुवात 7 फेब्रुवारीपासून होणार आहे.
याआधी अफगाणिस्तानने आपल्या पहिल्या वॉर्म-अप सामन्यात स्कॉटलंडचा 61 धावांनी पराभव केला होता. अफगाण संघाने प्रथम फलंदाजी करत 184 धावा केल्या होत्या, त्यानंतर स्कॉटलंडचा डाव 123 धावांवर आटोपला. उल्लेखनीय म्हणजे, स्कॉटलंडने शेवटच्या क्षणी बांगलादेशच्या जागी स्पर्धेत प्रवेश मिळवला आहे. हे वॉर्म-अप सामने केवळ सरावापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण स्पर्धेचा माहोल तयार करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
हे ही वाचा: 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आणि तो ही मुख्यमंत्र्यांच्या मेकअपसाठी! अर्थव्यवस्था डबघाईला लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट
• स्कॉटलंड vs नामीबिया – BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्राउंड 2, बंगळुरू : दुपारी 1 वाजता
• अफगाणिस्तान vs वेस्टइंडीज – BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्राउंड 1, बंगळुरू : दुपारी 3 वाजता
• पाकिस्तान vs आयर्लंड – SSC क्रिकेट ग्राउंड, कोलंबो : सायंकाळी 5 वाजता
• भारत vs दक्षिण आफ्रिका – डी. वाय. पाटील स्टेडियम, नवी मुंबई : सायंकाळी 7 वाजता
भारतात भारत-दक्षिण आफ्रिका वॉर्म-अप सामना स्टार स्पोर्ट्स आणि जिओ हॉटस्टारवर थेट पाहता येईल. पाकिस्तान-आयर्लंड तसेच अफगाणिस्तान-वेस्टइंडीज हे सामने जिओ हॉटस्टारवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे उपलब्ध असतील.