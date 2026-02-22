English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA Live Streaming : भारत–दक्षिण आफ्रिका सुपर-8 सामना Free मध्ये कुठे पाहायचा? जाणून घ्या

IND vs SA Live Streaming: आज रविवारी 2026 च्या टी20 विश्वचषकात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 सामन्यात खेळतील. सामना कुठे आणि केव्हा लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल ते येथे आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 22, 2026, 02:00 PM IST
IND vs SA Super 8 Match Live Streaming: टी-20 विश्वचषक 2026 आता निर्णायक वळणावर आला आहे. लीग टप्प्यातील चुरशीच्या सामन्यांनंतर सुपर-8 फेरीत खऱ्या अर्थाने दिग्गजांची परीक्षा सुरू झाली आहे. प्रत्येक सामना उपांत्य फेरीच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरत आहे आणि अशा परिस्थितीत भारतीय संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना विशेष लक्षवेधी ठरतो. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली असून पराभवाची चव चाखलेली नाही. त्यामुळे या लढतीत केवळ दोन गुणांपेक्षा अधिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. विजयी मालिका कायम राखण्यासाठी दोन्ही बाजूने आक्रमक खेळ अपेक्षित आहे. क्रिकेटप्रेमींमध्ये या सामन्याबाबत प्रचंड उत्सुकता असून सोशल मीडियावरही चर्चा रंगल्या आहेत. अहमदाबादमधील भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियमयेथे रंगणाऱ्या या सामन्याला हजारो प्रेक्षक उपस्थित राहणार आहेत, तर कोट्यवधी चाहते टीव्ही आणि मोबाईलवरून थेट प्रक्षेपण पाहणार आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आणि एडन मार्करमच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील ही टक्कर सुपर-8 मधील सर्वात मोठ्या सामन्यांपैकी एक मानली जात आहे.

सामना कधी आणि कुठे?

हा सुपर-8 सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सुमारे 6:30 वाजता होईल. भारताचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार असून दक्षिण आफ्रिकेची धुरा एडन मार्करम सांभाळतील. दोन्ही संघ संतुलित आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसत असल्याने सामना चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे.

 

टीव्हीवर कुठे पाहाल थेट प्रक्षेपण?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर पाहता येईल. स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर सामना थेट दाखवला जाईल. मात्र हे पेड चॅनेल्स असल्याने केबल/डीटीएच सदस्यत्व आवश्यक आहे.

मोबाईलवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग कशी पाहावी?

या सामन्याची अधिकृत लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अ‍ॅपवर उपलब्ध असेल. स्मार्टफोनवर इंटरनेट डेटा वापरून सामना पाहता येईल. काही योजनांमध्ये मोफत स्ट्रीमिंगची सुविधा दिली जाते.

फ्रीमध्ये सामना कसा पाहाल?

जर तुमच्याकडे फ्री-डिश कनेक्शन असेल, तर DD Sports चॅनेलवर हा सामना विनामूल्य पाहता येईल. त्यामुळे टीव्हीवरही कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता सामना अनुभवता येईल.

सुपर-8 मधील हा महत्त्वाचा सामना असल्याने क्रिकेटप्रेमींनी आधीच आपल्या प्रेक्षणाची तयारी करून ठेवावी. टीव्ही असो किंवा मोबाईल भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या थरारक लढतीचा आनंद घेण्यासाठी आता सर्व मार्ग खुले आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

