IND vs SA Live Streaming : भारत–दक्षिण आफ्रिका सुपर-8 सामना Free मध्ये कुठे पाहायचा? जाणून घ्या

IND vs SA Super 8 Match Live Streaming: टी-20 विश्वचषक 2026 आता निर्णायक वळणावर आला आहे. लीग टप्प्यातील चुरशीच्या सामन्यांनंतर सुपर-8 फेरीत खऱ्या अर्थाने दिग्गजांची परीक्षा सुरू झाली आहे. प्रत्येक सामना उपांत्य फेरीच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरत आहे आणि अशा परिस्थितीत भारतीय संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना विशेष लक्षवेधी ठरतो. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली असून पराभवाची चव चाखलेली नाही. त्यामुळे या लढतीत केवळ दोन गुणांपेक्षा अधिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. विजयी मालिका कायम राखण्यासाठी दोन्ही बाजूने आक्रमक खेळ अपेक्षित आहे. क्रिकेटप्रेमींमध्ये या सामन्याबाबत प्रचंड उत्सुकता असून सोशल मीडियावरही चर्चा रंगल्या आहेत. अहमदाबादमधील भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियमयेथे रंगणाऱ्या या सामन्याला हजारो प्रेक्षक उपस्थित राहणार आहेत, तर कोट्यवधी चाहते टीव्ही आणि मोबाईलवरून थेट प्रक्षेपण पाहणार आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आणि एडन मार्करमच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील ही टक्कर सुपर-8 मधील सर्वात मोठ्या सामन्यांपैकी एक मानली जात आहे.
हा सुपर-8 सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सुमारे 6:30 वाजता होईल. भारताचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार असून दक्षिण आफ्रिकेची धुरा एडन मार्करम सांभाळतील. दोन्ही संघ संतुलित आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसत असल्याने सामना चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर पाहता येईल. स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर सामना थेट दाखवला जाईल. मात्र हे पेड चॅनेल्स असल्याने केबल/डीटीएच सदस्यत्व आवश्यक आहे.
या सामन्याची अधिकृत लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अॅपवर उपलब्ध असेल. स्मार्टफोनवर इंटरनेट डेटा वापरून सामना पाहता येईल. काही योजनांमध्ये मोफत स्ट्रीमिंगची सुविधा दिली जाते.
जर तुमच्याकडे फ्री-डिश कनेक्शन असेल, तर DD Sports चॅनेलवर हा सामना विनामूल्य पाहता येईल. त्यामुळे टीव्हीवरही कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता सामना अनुभवता येईल.
सुपर-8 मधील हा महत्त्वाचा सामना असल्याने क्रिकेटप्रेमींनी आधीच आपल्या प्रेक्षणाची तयारी करून ठेवावी. टीव्ही असो किंवा मोबाईल भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या थरारक लढतीचा आनंद घेण्यासाठी आता सर्व मार्ग खुले आहेत.