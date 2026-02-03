T20 World Cup 2026: वार्म-अप सामन्यात भारत-दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने! सामना कधी, कुठे Live Streaming पाहायचा?

When and Where To Watch IND vs SA T20 World Cup 2026 Warm Up Match: T20 वर्ल्ड कप 2026 साठी आता अवघे काही दिवस उरले असून, 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या या भव्य स्पर्धेपूर्वी सर्व संघ शेवटच्या तयारीत व्यस्त आहेत. भारतीय संघही आपल्या वर्ल्ड कप मोहिमेपूर्वी एकमेव वार्म-अप (सराव सामना) सामना खेळणार असून, हा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध असणार आहे. हा केवळ सराव सामना नसून, अंतिम प्लेइंग इलेव्हन आणि रणनीती ठरवण्यासाठी भारतासाठी ही मोठी संधी असेल.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वार्म-अप सामना 5 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. वर्ल्ड कप सुरू होण्याच्या अगदी दोन दिवस आधी होणारा हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारतीय चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे हा सामना थेट पाहता येणार आहे.
टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
लाईव्ह स्ट्रीमिंग: जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइट
याशिवाय, आयसीसीचे काही निवडक वार्म-अप सामनेही जिओ हॉटस्टारवर दाखवले जाणार असून, सर्व सामन्यांचे हायलाइट्स आयसीसीच्या अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या टी20 मालिकेत भारताने न्यूझीलंडवर 4-1 असा दमदार विजय मिळवला होता. त्या मालिकेत अभिषेक शर्माची आक्रमक फलंदाजी, इशान किशनची सातत्यपूर्ण कामगिरी, हार्दिक पंड्याचे अष्टपैलू योगदान आणि अर्शदीप सिंगची अचूक गोलंदाजी विशेष लक्षवेधी ठरली होती.
दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा सामना केवळ सरावापुरता मर्यादित राहणार नाही. 2024 च्या T20 वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात भारताकडून झालेल्या पराभवानंतर आफ्रिकन संघ या लढतीकडे स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे सामना चुरशीचा आणि रंगतदार होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
Presenting India A squad for the warm-up matches ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2026. India A will play two warm-up matches against USA and Namibia.
Note: Tilak Varma will feature in one warm-up match before joining #TeamIndia for the #T20WorldCup pic.twitter.com/LIVpMvI6v6
— BCCI (@BCCI) February 2, 2026
भारतीय संघ या वर्ल्ड कपमध्ये इतिहास रचण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. भारताने जर ही स्पर्धा जिंकली, तर हा त्यांचा तिसरा T20 वर्ल्ड कप किताब ठरेल. यासोबतच, तीन वेळा T20 वर्ल्ड कप जिंकणारा जगातील पहिला संघ बनण्याची संधी भारताकडे असेल. विशेष म्हणजे, आपल्या घरच्या मैदानावर T20 वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला संघ होण्याचा मानही भारताला मिळू शकतो. वर्ल्ड कपपूर्वी होणारा हा वार्म-अप सामना भारतीय संघाच्या तयारीचा आणि इराद्यांचा खरा अंदाज देणारा ठरणार आहे.