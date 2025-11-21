English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND A vs BAN A Semifinal Live: वैभव सूर्यवंशीकडे पुन्हा सर्वांची नजर! भारत-बांग्लादेश सेमीफायनल कसा आणि कुठे पाहाल LIVE

India vs Bangladesh live streaming: आशिया कप रायझिंग स्टार्सचा पहिला उपांत्य सामना भारत अ आणि बांगलादेश अ संघांमध्ये दोहा येथे खेळला जाईल. चाहते पुन्हा एकदा मुलगा वैभव सूर्यवंशी याची कामगिरी पाहतील.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 21, 2025, 01:13 PM IST
IND A vs BAN A Semifinal Live: वैभव सूर्यवंशीकडे पुन्हा सर्वांची नजर! भारत-बांग्लादेश सेमीफायनल कसा आणि कुठे पाहाल LIVE
Asia Cup Rising Stars IND A vs BAN A Semifinal Live Streaming

Asia Cup 2025 Rising Stars semifinal live streaming: आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये ग्रुप फेरी पूर्ण झाली असून आता स्पर्धा नॉकआउट टप्प्यात दाखल झाली आहे. भारत ए, बांग्लादेश ए, पाकिस्तान शाहिन्स आणि श्रीलंका ए यांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. या चार संघांपैकी भारत ए आणि बांग्लादेश ए यांच्यातील पहिला सेमीफायनल शुक्रवारी दोहा येथे खेळवला जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशीची मोठी परीक्षा

भारतीय चाहत्यांची नजर पुन्हा एकदा 14 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशीवर असेल. आपल्या आक्रमक शैलीने त्याने सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जरी ओमानविरुद्धचा सामना त्याच्यासाठी काही खास ठरला नाही, तरीही सेमीफायनलमध्ये त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. भारत ए च्या फलंदाजीत प्रियांश आर्य आणि हर्ष दुबेही दमदार फॉर्ममध्ये आहेत. हे दोघेही सामना वळवून देण्याची क्षमता राखतात. पण बांग्लादेश ए संघालाही कमी लेखणे भारतीय संघाला परवडणारे नाही, कारण उपांत्य फेरीत दोन्ही संघ पूर्ण ताकदीने उतरतील.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

भारत ए:

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कर्णधार), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, यश ठाकूर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर, सुर्यांश शेडगे.

बांग्लादेश ए:

जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्युञ्जय चौधरी, महिदुल इस्लाम एकॉन, अकबर अली (कर्णधार), रिपन मोंडल, एसडब्ल्यू मेहराब, शादहिन इस्लाम, रकीबुल हसन, अरीफुल इस्लाम.

लाइव्ह टेलिकास्ट आणि स्ट्रीमिंग माहिती

सामना कधी होणार?

भारत ए विरुद्ध बांग्लादेश ए उपांत्य फेरी - 21 नोव्हेंबर 2025, शुक्रवार.

सामना कुठे होणार?

हा सामना दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल.

सामना किती वाजता सुरू होईल?

सामना दुपारी 3 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) सुरू होईल.
टॉस 2:30 वाजता होईल.

टीव्हीवर सामना कुठे पाहू शकता?

एशिया कप रायझिंग स्टार्सचा पहिला सेमीफायनल तुम्ही Sony Sports Network वर LIVE पाहू शकता.

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कुठे उपलब्ध?

या सामन्याची लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

FAQ

1. भारत ए आणि बांग्लादेश ए यांचा सेमीफायनल कधी आहे?

हा सामना 21 नोव्हेंबर 2025 (शुक्रवार) रोजी खेळला जाईल.

2. सामना कुठे खेळला जाईल?

हा उपांत्य सामना दोहा – वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येथे होणार आहे.

3. सामन्याची सुरुवात किती वाजता होईल?

सामना दुपारी 3 वाजता, तर टॉस 2:30 वाजता होईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Vaibhav SooryavanshiIND A vs BAN AIndia A vs Bangladesh AAsia Cup Rising Stars

इतर बातम्या

कोरेगाव पार्क प्रकरण: मूळ वारसदार आर्थिक गुन्हे शाखेच्या का...

महाराष्ट्र बातम्या