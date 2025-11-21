IND A vs BAN A Semifinal Live: वैभव सूर्यवंशीकडे पुन्हा सर्वांची नजर! भारत-बांग्लादेश सेमीफायनल कसा आणि कुठे पाहाल LIVE

Asia Cup 2025 Rising Stars semifinal live streaming: आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये ग्रुप फेरी पूर्ण झाली असून आता स्पर्धा नॉकआउट टप्प्यात दाखल झाली आहे. भारत ए, बांग्लादेश ए, पाकिस्तान शाहिन्स आणि श्रीलंका ए यांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. या चार संघांपैकी भारत ए आणि बांग्लादेश ए यांच्यातील पहिला सेमीफायनल शुक्रवारी दोहा येथे खेळवला जाणार आहे.
भारतीय चाहत्यांची नजर पुन्हा एकदा 14 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशीवर असेल. आपल्या आक्रमक शैलीने त्याने सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जरी ओमानविरुद्धचा सामना त्याच्यासाठी काही खास ठरला नाही, तरीही सेमीफायनलमध्ये त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. भारत ए च्या फलंदाजीत प्रियांश आर्य आणि हर्ष दुबेही दमदार फॉर्ममध्ये आहेत. हे दोघेही सामना वळवून देण्याची क्षमता राखतात. पण बांग्लादेश ए संघालाही कमी लेखणे भारतीय संघाला परवडणारे नाही, कारण उपांत्य फेरीत दोन्ही संघ पूर्ण ताकदीने उतरतील.
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कर्णधार), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, यश ठाकूर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर, सुर्यांश शेडगे.
जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्युञ्जय चौधरी, महिदुल इस्लाम एकॉन, अकबर अली (कर्णधार), रिपन मोंडल, एसडब्ल्यू मेहराब, शादहिन इस्लाम, रकीबुल हसन, अरीफुल इस्लाम.
भारत ए विरुद्ध बांग्लादेश ए उपांत्य फेरी - 21 नोव्हेंबर 2025, शुक्रवार.
हा सामना दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
सामना दुपारी 3 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) सुरू होईल.
टॉस 2:30 वाजता होईल.
एशिया कप रायझिंग स्टार्सचा पहिला सेमीफायनल तुम्ही Sony Sports Network वर LIVE पाहू शकता.
या सामन्याची लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
