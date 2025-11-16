IND A vs PAK A: भारत–पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने; आज होणार हातमिळवणी? जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येईल सामना

When and Where to watch India vs Pakistan Rising Stars Asia Cup Battle: राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 स्पर्धेत आज भारत-ए आणि पाकिस्तान शाहीन्स यांच्यात रोमांचक भिडंत पाहायला मिळणार आहे. मागील सामन्यात यूएईवर धुव्वा उडवणारा 14 वर्षीय सनसनीखेझ फलंदाज वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सज्ज आहे. यूएईविरुद्ध त्याने अवघ्या 42 चेंडूंत 15 षटकारांसह 144 धावा झळकावत टी20 क्रिकेटमध्ये जबरदस्त प्रभाव टाकला होता. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धही त्याच्याकडून तुफानी खेळीचीच अपेक्षा आहे.
जितेश शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील भारत-ए संघ बीसीसीआयच्या ‘हात न मिळवण्याच्या’ धोरणाचे काटेकोर पालन करणार आहे. जसे वरिष्ठ संघाने केले होते, तसेच ज्येष्ठ विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा टॉसवेळी किंवा सामन्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार इरफान खानशी हस्तांदोलन न करण्याची शक्यता आहे.
भारत-एचे प्रशिक्षक सुनील जोशी आपल्या फलंदाजांना आधीच इशारा दिला आहे की पाकिस्तानची गोलंदाजी यूएईपेक्षा अधिक गुणवत्ता असलेली आहे. भारतासाठी सर्वात मोठी कसोटी ठरणार आहे उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज उबैद शाह, जो सीनियर स्टार नसीम शाहचा धाकटा भाऊ आहे.
भारत-ए संघात बहुतांश खेळाडू ते आहेत ज्यांनी आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. सध्या ज्येष्ठ संघाचे प्रतिनिधित्व केलेले खेळाडू म्हणजे जितेश शर्मा आणि रमनदीप सिंह एवढेच.
प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कर्णधार/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकूर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, सूर्यांश शेडगे.
यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी घोरी (विकेटकीपर), इरफान खान (कर्णधार), साद मसूद, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज, अराफात मिन्हास, सुफियान मुकीम.