English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs WI Live Streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सुपर ८ चा सामना! लाईव्ह कसा आणि कुठे पाहायचा?

IND vs WI Live Streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सुपर ८ चा सामना! लाईव्ह कसा आणि कुठे पाहायचा?

IND vs WI Live Streaming: आज ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मधील सुपर 8 चा आणखीन एक सामना रंगणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज असा आहे. हा सामना लाईव्ह कसा आणि कुठे पाहायचा? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 1, 2026, 01:53 PM IST
IND vs WI Live Streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सुपर ८ चा सामना! लाईव्ह कसा आणि कुठे पाहायचा?
When and where to watch India vs West Indies Super 8 T20 World Cup 2026 match online and on TV Free

When and where to watch India vs West Indies Super 8 Match Live: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आणि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम यांच्यात आज, 1 मार्च रोजी, कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे रंगणारा सुपर 8 सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मधील हा सामना उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकतो. सामना सायंकाळी 7:00 वाजता (IST) सुरू होणार असून, नाणेफेक 6.30 वाजता होईल. चला हा सामना लाईव्ह कसा बघायचा याची माहिती जाणून घेऊयात.. 

Add Zee News as a Preferred Source

लाईव्ह कसे पाहावे?

टीव्ही प्रक्षेपण: Star Sports नेटवर्क

डिजिटल स्ट्रीमिंग: JioHotstar अ‍ॅप आणि वेबसाईट

मोबाईलवर सामना पाहणाऱ्यांसाठी JioHotstar हा प्रमुख पर्याय आहे, तर टीव्ही प्रेक्षकांसाठी Star Sports वर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध आहे.

उपांत्य फेरीसाठी लढत​

दोन्ही संघ सुपर 8 टप्प्यात उपांत्य फेरीसाठी लढत आहेत.

भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध विक्रमी धावसंख्या करत नेट रन रेट मजबूत केला आहे.

वेस्टइंडीजला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला असून त्यांच्यासाठी हा सामना करो या मरोचा आहे.

विजयी संघाची उपांत्य फेरीकडे वाटचाल अधिक सुलभ होईल.

ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी काय सांगते?

स्वरूप: फलंदाजांना अनुकूल, चांगली उसळी

फिरकीचा प्रभाव: सुरुवातीला कोरडी पिच असल्याने मधल्या षटकांत स्पिनर्सना मदत

दवाचा परिणाम: रात्री दव पडण्याची शक्यता; पाठलाग करणे सोपे होऊ शकते

हवामान: स्वच्छ आकाश, २४°C ते ३१°C दरम्यान तापमान

 फॉर्ममध्ये असलेले खेळाडू

भारत

सूर्यकुमार यादव: अलीकडील १० सामन्यांत ४५०+ धावा, स्ट्राईक रेट १६५ पेक्षा जास्त

इशान किशन: झपाट्याने धावा करणारा सलामीवीर

अर्शदीप सिंग: विकेट घेण्यात सातत्यपूर्ण

वेस्टइंडीज

शिमरॉन हेटमायर: मधल्या फळीत स्थिर फलंदाज

रोमारिओ शेफर्ड: बॅट आणि बॉल दोन्हींत प्रभावी

गुडाकेश मोटी: कोरड्या पिचवर महत्त्वाचा फिरकी पर्याय

भारताकडे मजबूत फलंदाजीची खोली आणि सध्याचा आत्मविश्वास आहे. मात्र, दवामुळे शेवटच्या षटकांत गोलंदाजांवर ताण येऊ शकतो. वेस्टइंडीजकडे मोठे फटके मारणारे फलंदाज आहेत. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ते अधिक धोकादायक ठरू शकतात. हा केवळ सुपर 8 सामना नाही, तर उपांत्य फेरीच्या तिकीटासाठीची मोठी लढत आहे. क्रिकेटप्रेमींसाठी आजचा सामना रोमांचक ठरणार हे नक्की.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026ind vs wilive matchsuper 8

इतर बातम्या

पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार का गीत आणि आदित्य? ‘Jab...

मनोरंजन