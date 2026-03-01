IND vs WI Live Streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सुपर ८ चा सामना! लाईव्ह कसा आणि कुठे पाहायचा?

When and where to watch India vs West Indies Super 8 Match Live: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आणि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम यांच्यात आज, 1 मार्च रोजी, कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे रंगणारा सुपर 8 सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मधील हा सामना उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकतो. सामना सायंकाळी 7:00 वाजता (IST) सुरू होणार असून, नाणेफेक 6.30 वाजता होईल. चला हा सामना लाईव्ह कसा बघायचा याची माहिती जाणून घेऊयात..
टीव्ही प्रक्षेपण: Star Sports नेटवर्क
डिजिटल स्ट्रीमिंग: JioHotstar अॅप आणि वेबसाईट
मोबाईलवर सामना पाहणाऱ्यांसाठी JioHotstar हा प्रमुख पर्याय आहे, तर टीव्ही प्रेक्षकांसाठी Star Sports वर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध आहे.
दोन्ही संघ सुपर 8 टप्प्यात उपांत्य फेरीसाठी लढत आहेत.
भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध विक्रमी धावसंख्या करत नेट रन रेट मजबूत केला आहे.
वेस्टइंडीजला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला असून त्यांच्यासाठी हा सामना करो या मरोचा आहे.
विजयी संघाची उपांत्य फेरीकडे वाटचाल अधिक सुलभ होईल.
स्वरूप: फलंदाजांना अनुकूल, चांगली उसळी
फिरकीचा प्रभाव: सुरुवातीला कोरडी पिच असल्याने मधल्या षटकांत स्पिनर्सना मदत
दवाचा परिणाम: रात्री दव पडण्याची शक्यता; पाठलाग करणे सोपे होऊ शकते
हवामान: स्वच्छ आकाश, २४°C ते ३१°C दरम्यान तापमान
भारत
सूर्यकुमार यादव: अलीकडील १० सामन्यांत ४५०+ धावा, स्ट्राईक रेट १६५ पेक्षा जास्त
इशान किशन: झपाट्याने धावा करणारा सलामीवीर
अर्शदीप सिंग: विकेट घेण्यात सातत्यपूर्ण
वेस्टइंडीज
शिमरॉन हेटमायर: मधल्या फळीत स्थिर फलंदाज
रोमारिओ शेफर्ड: बॅट आणि बॉल दोन्हींत प्रभावी
गुडाकेश मोटी: कोरड्या पिचवर महत्त्वाचा फिरकी पर्याय
भारताकडे मजबूत फलंदाजीची खोली आणि सध्याचा आत्मविश्वास आहे. मात्र, दवामुळे शेवटच्या षटकांत गोलंदाजांवर ताण येऊ शकतो. वेस्टइंडीजकडे मोठे फटके मारणारे फलंदाज आहेत. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ते अधिक धोकादायक ठरू शकतात. हा केवळ सुपर 8 सामना नाही, तर उपांत्य फेरीच्या तिकीटासाठीची मोठी लढत आहे. क्रिकेटप्रेमींसाठी आजचा सामना रोमांचक ठरणार हे नक्की.