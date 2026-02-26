IND vs ZIM live streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेचा 'सुपर' सामना! वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

IND vs ZIM live streaming: आयसीसी वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) च्या सुपर-8 फेरीत आज भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी टीम इंडियासाठी हा सामना अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी भारताला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे आवश्यक आहे. अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघावर दबाव वाढला आहे. त्या सामन्यामुळे संघाची सलग विजयांची मालिका खंडित झाली. त्यामुळे आता झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार पुनरागमन करणे गरजेचे झाले आहे. दुसरीकडे, जिम्बाब्वेलाही वेस्ट इंडिजकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला होता, त्यामुळे तेही विजयाच्या शोधात मैदानात उतरतील. या पार्श्वभूमीवर हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करा किंवा मरा’ असा ठरणार आहे.
भारत विरुद्ध जिम्बाब्वे हा सुपर-8 टप्प्यातील सामना 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथील एम ए चिदंबरम स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होणार आहे.
Intrigue in Chennai as defending champions India and Zimbabwe fight to remain in semi-final contention
How to watch the #T20WorldCup https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/FxTWYEFxTC
— ICC (@ICC) February 26, 2026
सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवरील विविध चॅनेल्सवर पाहता येईल. तसेच डिजिटल माध्यमावर JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. प्रेक्षकांना येथे थेट सामना, स्कोअर अपडेट्स आणि सविस्तर विश्लेषण पाहता येईल.
High intensity and focus #TeamIndia putting in the work ahead of #INDvZIM #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/zjOtB9m7jS
— BCCI (@BCCI) February 25, 2026
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.
सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (यष्टिरक्षक), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुन्योंगा, डियोन मायर्स, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रेम क्रेमर, रिचर्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, वेलिंग्टन मसाकाद्झा, बेन करन, क्लाइव्ह मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा.
हा सामना दोन्ही संघांसाठी प्रतिष्ठेचा आणि स्पर्धेतील भविष्य ठरवणारा ठरणार आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा एक रोमांचक संध्याकाळीचा अनुभव असणार आहे.