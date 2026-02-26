English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs ZIM live streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेचा सुपर सामना! वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

IND vs ZIM live streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेचा 'सुपर' सामना! वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

When and Where To Watch India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर 8 सामन्यात आज भारत आणि झिम्बाब्वे आमनेसामने येतील. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी टीम इंडियाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. हा सामना किती वाजता सुरु होणार, लाईव्ह कुठे बघा येणार याबद्दल जाणून घ्या...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 26, 2026, 02:35 PM IST
IND vs ZIM live streaming: आज रंगणार भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेचा 'सुपर' सामना! वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
When and Where To Watch India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 Match Scorecard LIVE Streaming Free Online

IND vs ZIM live streaming: आयसीसी वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) च्या सुपर-8 फेरीत आज भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी टीम इंडियासाठी हा सामना अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी भारताला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे आवश्यक आहे. अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघावर दबाव वाढला आहे. त्या सामन्यामुळे संघाची सलग विजयांची मालिका खंडित झाली. त्यामुळे आता झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार पुनरागमन करणे गरजेचे झाले आहे. दुसरीकडे, जिम्बाब्वेलाही वेस्ट इंडिजकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला होता, त्यामुळे तेही विजयाच्या शोधात मैदानात उतरतील. या पार्श्वभूमीवर हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करा किंवा मरा’ असा ठरणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सामना कधी आणि कुठे?

भारत विरुद्ध जिम्बाब्वे हा सुपर-8 टप्प्यातील सामना 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथील एम ए चिदंबरम स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होणार आहे.

हे ही वाचा: T20 World Cup: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यासाठी खास अमेरिकेतून मागवले केमिकल, आजच्या सामन्यासाठी काय होणार फायदे?

 

थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येईल?

सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवरील विविध चॅनेल्सवर पाहता येईल. तसेच डिजिटल माध्यमावर JioHotstar अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. प्रेक्षकांना येथे थेट सामना, स्कोअर अपडेट्स आणि सविस्तर विश्लेषण पाहता येईल.

हे ही वाचा: रिंकू सिंग परतणार? भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी मोठी अपडेट, चेन्नईत संघासोबत असल्याचा Video व्हायरल

दोन्ही संघांची संभाव्य खेळाडू यादी

भारत

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.

झिम्बाब्वे

सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (यष्टिरक्षक), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुन्योंगा, डियोन मायर्स, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रेम क्रेमर, रिचर्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, वेलिंग्टन मसाकाद्झा, बेन करन, क्लाइव्ह मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा.

हे ही वाचा: Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!

हा सामना दोन्ही संघांसाठी प्रतिष्ठेचा आणि स्पर्धेतील भविष्य ठरवणारा ठरणार आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा एक रोमांचक संध्याकाळीचा अनुभव असणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs ZimLive streamingT20 World Cup 2026India vs Zimbabwe

इतर बातम्या

सीबीएसईसाठी इयत्ता 6वी पासून लागू होणार त्रिभाषा सूत्र, इंग...

भारत