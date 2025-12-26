English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
IND W vs SL W 3rd T20I: मालिका जिंकण्याच्या निर्धारानेच मैदानावर उतरणार भारतीय संघ, 'इथे' फ्रीमध्ये बघा Live Streaming

IND W vs SL W 3rd T20I Live Streaming: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात महिला संघाचा पाच टी-२० सामन्याची मालिका खेळवली जात आहेत. याचा तिसरा सामना आज होणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 26, 2025, 09:29 AM IST
IND W vs SL W 3rd T20I Live Streaming

 India Women Vs Sri Lanka Women 3rd T20 Live Streaming: भारत आणि श्रीलंका महिला संघांमधील पाच सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील तिसरा सामना आज, शुक्रवार २६ डिसेंबर रोजी  खेळवला जाणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या कर्णधारपदाखाली संपूर्ण भारतीय संघ खेळला आणि सलग दोन सामने जिंकेले. या जिंकलेल्या सामन्यासह भारताने 2-0 अशी आघाडी , मालिकेत घेतली आहे.आता तिसरा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा भारताचा निर्धार घेऊनच मैदानावर उतरेल.

श्रीलंका महिला संघासाठी करो या मारो 

दुसरीकडे, श्रीलंका महिला संघाला मालिकेत टिकून राहण्यासाठी हा सामना जिंकणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे तिसऱ्या टी20 सामन्यात दोन्ही संघांकडून चुरशीची लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. हा सामना तिरुवनंतपुरम येथे होणार आहे.

आतापर्यंत मालिकेतील पहिले दोन सामने विशाखापट्टणममध्ये खेळवले गेले. पहिल्या टी20 मध्ये भारताने 8 विकेट्सने विजय मिळवला, तर दुसऱ्या सामन्यात शानदार गोलंदाजीच्या जोरावर 7 विकेट्सने सामना जिंकत आपली पकड अधिक मजबूत केली. आता उर्वरित तीन सामने तिरुवनंतपुरममध्ये खेळवले जाणार आहेत.

IND W vs SL W 3rd T20I Live Streaming ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या 

IND W vs SL W 3rd T20I सामना कधी होणार?

भारत आणि श्रीलंका महिला संघांमधील तिसरा टी20 सामना 26 डिसेंबर रोजी (शुक्रवार) खेळवला जाणार आहे.

IND W vs SL W 3rd T20I सामना कुठे होणार?

हा सामना तिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये होईल. सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणार असून नाणेफेक 6:30 वाजता होईल.

IND W vs SL W 3rd T20I सामना लाईव्ह कुठे पाहता येईल?

भारत-श्रीलंका महिला संघांमधील तिसरा टी20 सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येईल. तसेच या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार अ‍ॅपवर ऑनलाइन उपलब्ध असेल.

भारताचा संघ 

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंकाचा संघ 

चमारी अटापट्टू (कर्णधार), हसिनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मलशा शेहानी, इनोका रणवीरा, शशिनी गिम्हनी,निमेश मधुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंडी, मलकी मदारा.

