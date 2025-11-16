IPL 2026 Auction: 77 खेळाडू... 237 कोटी, कधी होणार मिनी ऑक्शन? जाणून घ्या A ते Z माहिती

IPL 2026 Auction venue date time and all details: IPL 2026 च्या लिलावापूर्वी वातावरण चांगलेच तापायला सुरुवात झाली आहे. रिटेंशन लिस्ट जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या संघाकडे किती स्लॉट्स आहेत, कोणत्या मोठ्या खेळाडूंची एन्ट्री लिलावात होणार आहे आणि किती पर्स बॅलन्स शिल्लक आहे—याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. यावेळी मिनी ऑक्शन असले तरी खेळाडूंवर कोट्यवधींची उधळण होणार यात शंका नाही. रसेल, लिव्हिंगस्टोन, ग्लेन मॅक्सवेल, रचिन रवींद्र, डेविड मिलर, वणिंदू हसरंगा यांसारख्या जगप्रसिद्ध स्टार्सना त्यांच्या संघांनी रिलीज केल्याने लिलावात ‘मेगा फाईट’ पाहायला मिळू शकते. एका बाजूला स्टार विदेशी खेळाडूंची मोठी यादी आहे, पण दुसऱ्या बाजूला विदेशी खेळाडूंसाठी उपलब्ध जागा केवळ 27 आहेत. त्यामुळे संघांना रणनीती आखताना फारच विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
IPL मधील दहा संघांकडे मिळून एकूण 77 रिक्त स्लॉट्स आहेत. म्हणजेच 77 खेळाडूंना या लिलावात घर मिळणार आहे. हे मिनी ऑक्शन असले तरी मोठ्या नावांच्या उपस्थितीमुळे उत्साह ‘मेगा’ पातळीवर पोहोचला आहे.
संपूर्ण स्लॉट्स आणि विदेशी स्लॉट्स (टीमवाइज):
KKR कडे सर्वाधिक 13 जागा असल्याने ते लिलावात सर्वाधिक सक्रिय राहतील, तर सर्वात कमी संधी पंजाबकडे (4 स्लॉट्स) आहेत.
IPL 2026 लिलावात एकूण 237 कोटी रुपये बोलीसाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये KKR नेहमीप्रमाणे सर्वाधिक बॅलन्ससह उतरते आहे, तर MI कडे फार मर्यादित रक्कम आहे.
पर्स बॅलन्स (टीमवाइज):
मुंबई इंडियंसकडे सर्वात कमी पर्स असल्याने ते लिलावात ‘लो प्रोफाइल पण स्मार्ट मूव्ह’ रणनीतीने उतरतील अशी अपेक्षा आहे.
रिटेंशननंतर काही मोठी नावे मुक्त झाली आहेत, ज्यामुळे स्पर्धा रंगणार हे निश्चित आहे.
लिलावात उपलब्ध प्रमुख विदेशी तारे:
या स्टार्सकडे फ्रँचायझींनी डोळे लावले आहेत. विशेषतः KKR, LSG, DC सारख्या अधिक विदेशी स्लॉट्स असलेल्या संघांना त्यांच्यावर मोठी बोली लावण्याची संधी आहे.
अधिकृत तारीख अद्याप BCCI ने जाहीर केलेली नाही. मात्र क्रिकेट सूत्रांनुसार लिलावाची संभाव्य तारीख 15 डिसेंबर 2025 असेल. ही तारीख बदलूही शकते, पण बहुतेक प्रक्रिया डिसेंबरच्या मध्यातच होईल असे मानले जाते.
IPL लिलावासाठी प्राथमिक पसंती नेहमीप्रमाणे भारत हाच देश आहे. मात्र BCCI परदेशातही लिलाव घेण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे.
IPL 2026 हा तीन वर्षांच्या चक्रातील शेवटचा मिनी ऑक्शन असेल. पुढील वर्षी मेगा ऑक्शन होण्याची शक्यता असल्याने संघांना यावेळी फार मोठा बदल करायचा नाही. मात्र मोठी नावे उपलब्ध असल्याने पर्स असलेल्या संघांना आपले स्क्वाड मजबूत करण्याची मोठी संधी आहे.
हे सर्व घटक IPL 2026 ला आणखी रोमांचक बनवणार आहेत.