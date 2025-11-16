English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL 2026 Auction: 77 खेळाडू... 237 कोटी, कधी होणार मिनी ऑक्शन? जाणून घ्या A ते Z माहिती

IPL 2026 Auction: रिटेन्शन लिस्ट जाहीर झाल्यानंतर, आयपीएल लिलावाची परिस्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे. परदेशी खेळाडूंसाठी 27 जागा रिक्त आहेत. सर्व संघांसाठी एकूण किती रक्कम आहे आणि इतर तपशीलचे  A ते Z माहिती जाणून घ्या.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 16, 2025, 08:37 AM IST
IPL 2026 Auction: 77 खेळाडू... 237 कोटी, कधी होणार मिनी ऑक्शन? जाणून घ्या A ते Z माहिती
IPL 2026 Auction: Full Details on 77 Slots, 237 Crore Purse & Top Released Players

IPL 2026 Auction venue date time and all details: IPL 2026 च्या लिलावापूर्वी वातावरण चांगलेच तापायला सुरुवात झाली आहे. रिटेंशन लिस्ट जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या संघाकडे किती स्लॉट्स आहेत, कोणत्या मोठ्या खेळाडूंची एन्ट्री लिलावात होणार आहे आणि किती पर्स बॅलन्स शिल्लक आहे—याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. यावेळी मिनी ऑक्शन असले तरी खेळाडूंवर कोट्यवधींची उधळण होणार यात शंका नाही. रसेल, लिव्हिंगस्टोन, ग्लेन मॅक्सवेल, रचिन रवींद्र, डेविड मिलर, वणिंदू हसरंगा यांसारख्या जगप्रसिद्ध स्टार्सना त्यांच्या संघांनी रिलीज केल्याने लिलावात ‘मेगा फाईट’ पाहायला मिळू शकते. एका बाजूला स्टार विदेशी खेळाडूंची मोठी यादी आहे, पण दुसऱ्या बाजूला विदेशी खेळाडूंसाठी उपलब्ध जागा केवळ 27 आहेत. त्यामुळे संघांना रणनीती आखताना फारच विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यंदाच्या लिलावाचे चित्र

IPL मधील दहा संघांकडे मिळून एकूण 77 रिक्त स्लॉट्स आहेत. म्हणजेच 77 खेळाडूंना या लिलावात घर मिळणार आहे. हे मिनी ऑक्शन असले तरी मोठ्या नावांच्या उपस्थितीमुळे उत्साह ‘मेगा’ पातळीवर पोहोचला आहे.

लिलावातील मुख्य मुद्दे

  • एकूण उपलब्ध स्लॉट्स: 77
  • रिक्त विदेशी स्लॉट्स: 27
  • सर्व संघांचा एकत्रित पर्स: 237 कोटी रुपये
  • सर्वाधिक पर्स: KKR (64.3 कोटी)
  • सर्वात कमी पर्स: MI (2.75 कोटी)

कोणत्या संघाकडे किती जागा?

संपूर्ण स्लॉट्स आणि विदेशी स्लॉट्स (टीमवाइज):

  • चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 9 (विदेशी 4)
  • मुंबई इंडियंस (MI): 5 (विदेशी 1)
  • कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR): 13 (विदेशी 6)
  • रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू (RCB): 8 (विदेशी 2)
  • सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 10 (विदेशी 2)
  • गुजरात टायटन्स (GT): 5 (विदेशी –)
  • राजस्थान रॉयल्स (RR): 9 (विदेशी 1)
  • लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): 6 (विदेशी 4)
  • दिल्ली कॅपिटल्स (DC): 8 (विदेशी 5)
  • पंजाब किंग्स (PBKS): 4 (विदेशी 2)

KKR कडे सर्वाधिक 13 जागा असल्याने ते लिलावात सर्वाधिक सक्रिय राहतील, तर सर्वात कमी संधी पंजाबकडे (4 स्लॉट्स) आहेत.

पर्स बॅलन्स: कोण किती खर्च करू शकते?

IPL 2026 लिलावात एकूण 237 कोटी रुपये बोलीसाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये KKR नेहमीप्रमाणे सर्वाधिक बॅलन्ससह उतरते आहे, तर MI कडे फार मर्यादित रक्कम आहे.

पर्स बॅलन्स (टीमवाइज):

  • KKR — 64.3 कोटी
  • CSK — 43.4 कोटी
  • SRH — 25.5 कोटी
  • LSG — 22.95 कोटी
  • DC — 21.8 कोटी
  • RCB — 16.4 कोटी
  • RR — 16.05 कोटी
  • GT — 12.9 कोटी
  • PBKS — 11.5 कोटी
  • MI — 2.75 कोटी

मुंबई इंडियंसकडे सर्वात कमी पर्स असल्याने ते लिलावात ‘लो प्रोफाइल पण स्मार्ट मूव्ह’ रणनीतीने उतरतील अशी अपेक्षा आहे.

लिलावातील सर्वात मोठी आकर्षणे

रिटेंशननंतर काही मोठी नावे मुक्त झाली आहेत, ज्यामुळे स्पर्धा रंगणार हे निश्चित आहे.

लिलावात उपलब्ध प्रमुख विदेशी तारे:

  • आंद्रे रसेल
  • ग्लेन मॅक्सवेल
  • रचिन रवींद्र
  • डेवॉन कॉनवे
  • डेविड मिलर
  • जोश इंग्लिश
  • लियाम लिव्हिंगस्टोन
  • वणिंदू हसरंगा

या स्टार्सकडे फ्रँचायझींनी डोळे लावले आहेत. विशेषतः KKR, LSG, DC सारख्या अधिक विदेशी स्लॉट्स असलेल्या संघांना त्यांच्यावर मोठी बोली लावण्याची संधी आहे.

IPL 2026 ऑक्शन कधी? 

अधिकृत तारीख अद्याप BCCI ने जाहीर केलेली नाही. मात्र क्रिकेट सूत्रांनुसार लिलावाची संभाव्य तारीख 15 डिसेंबर 2025 असेल. ही तारीख बदलूही शकते, पण बहुतेक प्रक्रिया डिसेंबरच्या मध्यातच होईल असे मानले जाते.

IPL 2026 ऑक्शन कुठे होणार?

IPL लिलावासाठी प्राथमिक पसंती नेहमीप्रमाणे भारत हाच देश आहे. मात्र BCCI परदेशातही लिलाव घेण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे.

2026 लिलाव संघांचे भविष्य कसे घडवेल?

IPL 2026 हा तीन वर्षांच्या चक्रातील शेवटचा मिनी ऑक्शन असेल. पुढील वर्षी मेगा ऑक्शन होण्याची शक्यता असल्याने संघांना यावेळी फार मोठा बदल करायचा नाही. मात्र मोठी नावे उपलब्ध असल्याने पर्स असलेल्या संघांना आपले स्क्वाड मजबूत करण्याची मोठी संधी आहे.

अपेक्षित प्रमुख ‘मोठे डील्स’:

  • KKR कडून 2–3 विदेशी पॉवर हिटर
  • CSK चा मधल्या फळीतील विदेशी बॅटर शोध
  • DC कडून ऑलराउंडरवर मोठी बोली
  • RCB ला डेथ बॉलिंगसाठी मोठी खरेदी आवश्यक

हे सर्व घटक IPL 2026 ला आणखी रोमांचक बनवणार आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026IPL 2026 Auction

इतर बातम्या

म्हाडाच्या घराप्रमाणे BMC ची लॉटरी, 426 घरांसाठी आले फक्त इ...

मुंबई बातम्या