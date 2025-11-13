IND vs SA 1st Test Live Streaming: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला कसोटी सामना किती वाजता सुरू होईल? 'इथे' पाहा लाईव्ह

When and Where to watch Live IND vs SA 1st Test Live Streaming: भारतीय क्रिकेट संघ आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेसाठी सज्ज आहे. 1999 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारतात आपली पहिली आणि शेवटची टेस्ट मालिका जिंकली होती. त्यानंतर संघ 5 वेळा भारतात आला, परंतु पुन्हा कधीही मालिका जिंकू शकला नाही. मात्र, टेंबा बावुमा यांच्या नेतृत्वाखाली आफ्रिकन संघ अजून एकही टेस्ट हरलेला नाही. त्यामुळे ही मालिका खूप रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे. 2 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना कोलकात्याच्या आयकॉनिक ईडन गार्डन्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
पहिला टेस्ट सामना शुक्रवार, 14 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवला जाणार आहे. प्रत्येक दिवसाचा टॉस सकाळी 9 वाजता होईल आणि सामना सकाळी 9:30 वाजता सुरू होईल.
ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्या टेस्ट सामन्याचे थेट प्रसारण (Live Telecast) स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहता येईल.
सामन्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे चाहत्यांना घरबसल्या आपल्या मोबाईल आणि लॅपटॉपवरून सामना पाहता येणार आहे.
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, के.एल. राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.
डेवाल्ड ब्रेविस, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्दर, कॅइल वेरेन्ने (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, सायमन हार्मर.