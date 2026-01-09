English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • WPL 2026 MI vs RCB Live Streaming: आज भिडणार स्मृती मानधना विरुद्व हरमनप्रीत कौर! लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे डिटेल्स जाणून घ्या

WPL 2026 MI vs RCB Live Streaming: आज भिडणार स्मृती मानधना विरुद्व हरमनप्रीत कौर! लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे डिटेल्स जाणून घ्या

MI-W vs RCB-W Live Score Streaming Online WPL 2026 Today Match: महिला प्रीमियर लीगचा चौथा सीजन आज, ९ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. WPL २०२६ चा पहिला सामना गतविजेता मुंबई इंडियन्स महिला आणि २०२४ चा विजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू महिला यांच्यात रंगणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 9, 2026, 12:02 PM IST
WPL 2026 MI vs RCB Live Streaming: आज भिडणार स्मृती मानधना विरुद्व हरमनप्रीत कौर! लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे डिटेल्स जाणून घ्या
MI W vs RCB W Live Streaming Online, WPL 2026

When and where to Watch MI W vs RCB W Live Today Match: महिला प्रीमियर लीगचा चौथा सीजन आजपासून सुरू होत आहे. महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) मधील पहिलाच सामना दोन बलाढ्य संघांमध्ये रंगणार आहे. गतविजेती मुंबई इंडियन्स महिला संघ आणि 2024 ची विजेती रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला संघ आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना मुंबईत होणार असून क्रिकेटप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. याच कारण असं की या सामन्यात हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मंधाना समोर समोर येणार आहेत. या सामन्याची वेळ, स्थळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगची माहिती सविस्तपणे जाणून घ्या. 

मुंबई इंडियन्स महिला संघ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हे दोन्ही संघ एक-एक वेळा WPL चे विजेते ठरले आहेत. मागील हंगामात मुंबई इंडियन्सने विजेतेपद पटकावले होते. आजच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सची धुरा हरमनप्रीत कौरकडे असेल, तर आरसीबी महिला संघाचे नेतृत्व स्मृती मंधाना करणार आहे.

मुंबई विरुद्ध बेंगळुरू : हेड-टू-हेड आकडेवारी

महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यात एकूण 6 सामने झाले आहेत. यापैकी 4 सामन्यांत मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवला आहे, तर 2 वेळा आरसीबी महिला संघाने बाजी मारली आहे.

सामना कधी आणि कुठे होणार? (MI-W vs RCB-W Match Date and Venue) 

मुंबई इंडियन्स महिला संघ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला संघ यांच्यातील WPL 2026 चा पहिला सामना आज, शुक्रवार 9 जानेवारी 2026 रोजी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाईल.

सामना किती वाजता सुरू होईल? (MI vs RCB WPL 2026 Match Timing) 

हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल. सामन्याचा नाणेफेक (टॉस) सायंकाळी 7:00 वाजता होणार आहे.

लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येईल? (MI Women vs RCB Women Match Live Streaming) 

मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला संघांमधील WPL 2026 च्या पहिल्या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाईटवर पाहता येईल.

टीव्हीवर थेट सामना कुठे पाहता येईल? (MI vs RCB Women Match Live Telecast on TV)

या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाणार आहे.

WPL 2026 साठी दोन्ही संघांची संपूर्ण खेळाडू यादी

मुंबई इंडियन्स महिला संघ:

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), नॅट सायव्हर-ब्रंट, हेले मॅथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, साजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सायका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ.

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला संघ:

स्मृती मंधाना (कर्णधार), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाईक, ग्रेस हॅरिस, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटील, अरुंधती रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.

WPL 2026 चा हा सलामीचा सामना रंगतदार ठरण्याची शक्यता असून स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत कौर यांच्यातील नेतृत्वाची लढत पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

