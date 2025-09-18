English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आज होणार Ind vs Pak यांच्यात जबरदस्त सामना! तुम्ही सामना कधी आणि कुठे पाहू शकाल?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem World Athletics Championships: भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आणखी एक सामना होणार आहे. नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्यात भालेफेकीचा सामना होणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 18, 2025, 10:55 AM IST
World Championship 2025: जगातील अ‍ॅथलेटिक्स चाहत्यांचे लक्ष गुरुवारी टोकियोच्या जपान नॅशनल स्टेडियमकडे लागणार आहे. वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 च्या जेव्हलिन थ्रोच्या फायनलमध्ये भारताचा स्टार अ‍ॅथलीट आणि ऑलिम्पिक चॅम्पियन नीरज चोप्रा आणि पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू अरशद नदीम एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावग्रस्त वातावरणामुळे दोन्ही देशांमधील स्पोर्ट्स राइव्हलरी आणखी तीव्र झाली आहे. आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी टीमशी हस्तांदोलन टाळलं होतं, त्यानंतर आता मैदानावर नवा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.

क्वालिफिकेशन राउंडमधील कामगिरी कशी? 

क्वालिफिकेशनमध्ये नीरज चोप्राने दमदार सुरुवात केली. ग्रुप-ए मध्ये पहिल्याच थ्रोमध्ये 84.85 मीटरची कमाल करून त्यांनी फायनल गाठला. दुसरीकडे, ग्रुप-बी मध्ये अरशद नदीमची सुरुवात कमजोर झाली होती. पहिले दोन थ्रो 80 मीटरच्याही आत राहिले, पण अखेरच्या थ्रोमध्ये त्यांनी जबरदस्त पुनरागमन करत 85.28 मीटर भाला फेकत फायनलमध्ये प्रवेश केला.

हे ही वाचा: एकच थ्रो आणि थेट फाइनलमध्ये प्रवेश! नीरज चोप्राची World Athletics Championships मध्ये कौतुकास्पद कामगिरी

 

चोप्रा-नदीम यांच्यात सामना किती वेळा मुकाबला ?  

आजवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नीरज आणि अरशद यांच्यात 10 वेळा मुकाबला झाला असून त्यात नदीमला फक्त एकदाच विजय मिळाला आहे. टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्येही हे दोघे समोरासमोर आले होते. तेव्हा नीरजने सुवर्णपदक पटकावले होते, तर नदीम 84.62 मीटरसह पाचव्या स्थानावर होता.

कधी आणि कुठे पाहता येईल सामना?

जेव्हलिन थ्रो फायनल आज म्हणजेच 18 सप्टेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3:53 वाजता टोकियोच्या जपान नॅशनल स्टेडियममध्ये सुरू होईल. योगायोग असा की, याच स्टेडियममध्ये नीरज चोप्राने ऑलिम्पिक सुवर्ण जिंकत इतिहास रचला होता.

हे ही वाचा: Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: टोकियोत पुन्हा भिडणार इंडो-पाक प्रतिस्पर्धी, हस्तांदोलन होईल का?

 

चाहत्यांची उत्सुकता आणि वातावरण

नीरज आणि अरशद हे आशियातील दोन मोठे जेव्हलिन थ्रोअर मानले जातात. त्यामुळे या सामन्याला केवळ क्रीडास्पर्धा म्हणूनच नाही, तर प्रतिष्ठेची लढत म्हणूनही पाहिले जात आहे. सोशल मीडियावर दोन्ही देशांच्या चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेला उधाण आलं आहे. अनेकांना नीरजच्या पुनरागमनाची अपेक्षा आहे, तर पाकिस्तानमधील चाहत्यांना नदीमच्या विजयानं नवा इतिहास घडेल, अशी आशा आहे. खेळाडूंमध्ये स्पर्धात्मक भावना असली तरी मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दोघांकडूनही 90 मीटर पार करण्याची अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा: नाशिकच्या खेळाडूने टोकियोत केला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष, मैदानावरचा अंगावर शहारे आणणारा Video Viral

 

FAQ

Q1. वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये नीरज चोप्रा आणि अरशद नदीम यांचा सामना कधी आहे?
 हा सामना 18 सप्टेंबर रोजी दुपारी 3:53 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) होणार आहे.

Q2. फायनल सामना कुठे खेळला जाणार आहे?
 फायनल टोकियोच्या जपान नॅशनल स्टेडियममध्ये होणार आहे.

Q3. क्वालिफिकेशन राउंडमध्ये नीरज चोप्रा आणि अरशद नदीम यांनी कशी कामगिरी केली?
 नीरजने पहिल्याच थ्रोमध्ये 84.85 मीटर अंतर पार करत फायनल गाठला. तर नदीमने पहिल्या दोन थ्रोमध्ये संघर्ष केला, पण तिसऱ्या थ्रोमध्ये 85.28 मीटर भाला फेकून फायनलमध्ये प्रवेश केला.

