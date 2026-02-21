English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियात नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर भारतीय महिला संघ; अखेरचा टी20 सामना किती वाजता?

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियात नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर भारतीय महिला संघ; अखेरचा टी20 सामना किती वाजता?

India women's cricket team eyes on scripts history: शनिवारी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये तिसरा आणि शेवटचा टी-२० सामना रंगणार आहे. हा सामना जिंकून भारत ऑस्ट्रेलियात इतिहास रचू शकतो. जर भारताला मालिका जिंकण्यात यश आले तर इतिहास रचला जाईल.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 21, 2026, 01:28 PM IST
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियात नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर भारतीय महिला संघ; अखेरचा टी20 सामना किती वाजता?
Photo Credit: BCCI Women's / X

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी20 मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज शनिवारी, २१ फेब्रुवारीला खेळवला जाणार आहे. हा सामना जिंकण्यात भारताला यश आले, तर महिला संघ ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर पहिल्यांदाच कोणत्याही प्रकारच्या द्विपक्षीय मालिकेत विजय मिळवण्याचा इतिहास घडवेल. त्यामुळे हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महिलांच्या शेवटच्या टी-२० सामन्यात त्यांना ऑस्ट्रेलियाच्या अनुभवी गोलंदाजीविरुद्ध एकत्रित आणि आक्रमक खेळ करावा लागेल. तरच हा विजय भारताच्या नाव होईल. सामना दुपारी 1.45 वाजता सुरू होईल. या सामन्याचे सर्व डिडेट्स जाणून घ्या... 

Add Zee News as a Preferred Source

फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी

आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियात भारताला तीनही प्रकारांत (टेस्ट, वनडे, टी20) मालिका जिंकता आलेली नाही. ही परंपरा मोडायची असेल, तर सलामीवीर स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा यांना ठोस सुरुवात देत मोठी खेळी करावी लागेल. मागील सामन्यात चांगली सुरुवात मिळूनही भारताला 164 धावांचे लक्ष्य गाठता आले नाही. मधल्या फळीने अधिक जबाबदारीने आणि आक्रमक खेळ करण्याची गरज आहे.

ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी

किम गार्थ, अ‍ॅनाबेल सदरलंड आणि सोफी मोलिन्यू या अनुभवी गोलंदाजांनी मागील सामन्यात भारतीय फलंदाजांना सात धावांच्या अंतरात पाच धक्के देत सामना फिरवला. मात्र अ‍ॅडलेडची खेळपट्टी कॅनबेरापेक्षा वेगळी असल्याने भारतीय फलंदाजांना फटक्यांवर अधिक विश्वास ठेवता येईल. जलद आऊटफिल्डमुळे चौकार-षटकारांची संधी वाढू शकते.

कर्णधार हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्ज आणि ऋचा घोष या फलंदाजांना सरळ येणाऱ्या चेंडूंवर खेळणे सोयीचे जाते. त्यांच्याकडून मोठ्या धावांची अपेक्षा असेल.

गोलंदाजांसाठीही कसोटी

खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक असली, तरी रेणुका सिंग, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड आणि अमनजोत कौर या वेगवान गोलंदाजांनी अचूक लाईन-लेंथ राखणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांना जरा जरी संधी मिळाली, तरी त्या त्याचा फायदा घेऊ शकतात.

युवा सलामीवीर जॉर्जिया वोल ही भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. मेग लॅनिंग आणि एलिसा हीली यांच्या अनुपस्थितीत तिने जबाबदारी उत्तम प्रकारे सांभाळली आहे. तसेच अ‍ॅश गार्डनर, फोबे लिचफिल्ड आणि सदरलंड यांनाही आवर घालणे तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. मधल्या षटकांत दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांच्या फिरकीवर संघाची भिस्त असेल.

ऐतिहासिक संधी

हा सामना फक्त मालिकेचा निकाल ठरवणारा नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो. ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदाच द्विपक्षीय मालिका जिंकण्याची सुवर्णसंधी संघासमोर आहे. आता पाहायचे, भारतीय महिला संघ या संधीचे सोने करतो का.

मालिकेसाठी दोन्ही संघ

भारतीय महिला संघ:

स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूर, श्रेयंका पाटील, वैष्णवी शर्मा, भारती फुलमाळी, गुणालन कमलिनी, स्नेह राणा.

ऑस्ट्रेलिया महिला संघ:

बेथ मूनी (यष्टीरक्षक), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफिल्ड, एलिस पेरी, अ‍ॅश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, निकोला केरी, अ‍ॅनाबेल सदरलंड, सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), किम गार्थ, डार्सी ब्राउन, ताहलिया मॅक्ग्रा, ग्रेस हॅरिस, मेगन शुट्ट.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs AusIND W vs AUS Wt20

इतर बातम्या

Kolhapur Crime News : चैनीसाठी पैसे हवेत, म्हणून नातवाने चह...

महाराष्ट्र बातम्या