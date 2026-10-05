सोनी लिव्हवर नाही 'येथे' पाहता येणार पहिल्या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग! वाचा संपूर्ण माहिती

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर आता टीम इंडिया वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळणार आहे. या मालिकेला सुरुवात काही तासांमध्ये होणार आहे. एकदिवसीय मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 असा विजय मिळवला आता टीम इंडियाची नजर टी20 मालिकेवर असणार आहे. या मालिकेमध्ये पाच सामने खेळवले जाणार आहे, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली ही मालिका भारताचा संघ खेळणार आहे. नुकत्याच झालेल्या आशियाई खेळांमध्ये गोल्ड मेडल जिंकल्यानंतर टीम इंडियाचा आत्मविश्वास उंचावला आहे त्यामुळे आता या मालिकेवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पहिल्या टी20 सामना हा 6 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे आयोजन एकना (अटल बिहारी वाजपेयी) क्रिकेट स्टेडियमवर केले जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याची सुरुवात संध्याकाळी 7.00 वाजता होणार आहे, या सामन्यासाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे नाणेफेकीसाठी 6.30 वाजता मैदानामध्ये येतील आणि दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 ची देखील घोषणा होईल. या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर पाहायला मिळणार आहे.
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भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात आतापर्यंत एकूण 31 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. भारताने 20 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजने 10 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना अनिर्णित राहिला. दोन्ही संघ विजयासह मालिकेची दमदार सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असतील.
पहिला टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 6 ऑक्टोबर
दुसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 9 ऑक्टोबर
तिसरा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 11 ऑक्टोबर
चौथा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 14 ऑक्टोबर
पाचवा टी20 सामना - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 17 ऑक्टोबर