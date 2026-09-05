Duleep Trophy Final Live Streaming : भारताचा संघ आता 13 सप्टेंबरपासून टी20 मालिका अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे, या मालिकेच्या आधी भारताचे अनेक स्टार खेळाडू हे देशांतर्गत क्रिकेटचा भाग असणार आहेत. तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशनसारखे स्टार खेळाडू दुलीप ट्रॅाफीचे सामने खेळताना दिसणार आहेत. ईस्ट झोन विरुद्ध साऊथ झोन यांच्यामध्ये दुलीप ट्रॅाफी 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे, भारतीय संघातील काही स्टार खेळाडू आमनेसामने असणार आहेत. ईस्ट झोनच्या संघाकडून टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी खेळेल तर साऊथ झोनसाठी दमदार फार्ममध्ये असलेला तिलक वर्मा संघासाठी खेळताना दिसेल.
ईस्ट झोनचे कर्णधारपद हे इशान किशनकडे आहे तर साऊथ झोनचे कर्णधारपद हे तिलक वर्माकडे सोपवण्यात आले आहे. सेमीफायनलच्या सामन्यांमध्ये ईस्ट झोनच्या संघासाठी वैभव सूर्यवंशीची आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली तर तिलक वर्मा देखील उपांत्य फेरीमध्ये कमालीची कामगिरी करताना दिसला आहे. दोन्ही खेळाडूंनी संघासाठी अंतिम फेरीमध्ये पोहोचवण्यात मोलाचे योगदान दिले. आता हा सामना काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे हा सामना चाहत्यांना लाईव्ह कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
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ईस्ट झोन विरुद्ध साऊथ झोन यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामना हा 6 सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार या सामन्याला सुरुवात 9.30 मिनिटांनी होणार आहे तर या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार 9.00 वाजता मैदानात उतरतील. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे टेलिव्हिजनवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येणार आहे. चाहते डीडी स्पोर्ट्सवरही अंतिम सामना थेट पाहू शकतील. दुलीप ट्रॉफी अंतिम सामन्याचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
साऊथ झोनची संभाव्य प्लेइंग 11
रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकिपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कर्णधार), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, तनय त्यागराजन, मोहम्मद सिराज, विधाथ कवेरप्पा, एमडी निधीश.
ईस्ट झोनची संभाव्य प्लेइंग 11
अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, ईशान किशन (कर्णधार आणि विकेटकीपर), विराट सिंह, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, अभिजीत के सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार.