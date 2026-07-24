जिओहॅाटस्टारवर नाही 'या' चॅनेलवर पाहता येणार IND vs ZIM दुसऱ्या टी20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग!

IND vs ZIM 2nd Match Live Streaming : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये दुसरा टी20 सामना हा 25 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. हा दुसरा सामना हरारे मैदानावरच खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतासाठी महत्वाचा असणार आहे, सलग दोन मालिकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर आता टीम इंडियासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे. पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात चाहत्यांचा गोंधळ झाला होता. पहिला सामना हा ना जिओहॅाटस्टारवर सुरु होता तर ना सोनीवर त्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग होती. आता दुसरा सामना हा महत्वाचा आहे त्यामुळे हा सामना भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामधील दुसरा सामना हा 25 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर खेळला जाईल. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील दुसरा टी२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ४:३० वाजता सुरू होईल. सामन्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजेच दुपारी ४ वाजता, दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. भारतीय संघ मालिका जिंकून आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल, तर झिम्बाब्वेचा संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
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भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे दुसरा टी20 सामना नवीन स्पोर्ट्स चॅनल 'युनाईट8' वर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तुम्ही फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवरही सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
पहिल्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने अर्धशतक झळकावले आणि ऐतिहासिक कामगिरी केली. अवघ्या 18 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले. वैभवने चार चौकार आणि चार षटकारांसह 19 चेंडूंमध्ये 50 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याचा स्ट्राईक रेट 263.16 होता. आता, वैभव दुसऱ्या सामन्यातही आपली छाप सोडण्याच्या प्रयत्नात असेल. तर मयंक यादवने दोन वर्षानंतर संघासाठी पुनरागमन केले आणि त्याने संघासाठी दोन विकेट्स घेतले.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरण सिंग (विकेटकीपर).