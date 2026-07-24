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जिओहॅाटस्टारवर नाही 'या' चॅनेलवर पाहता येणार IND vs ZIM दुसऱ्या टी20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग!

पहिला सामना हा ना जिओहॅाटस्टारवर सुरु होता तर ना सोनीवर त्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग होती. आता दुसरा सामना हा महत्वाचा आहे त्यामुळे हा सामना भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:20 PM IST
जिओहॅाटस्टारवर नाही 'या' चॅनेलवर पाहता येणार IND vs ZIM दुसऱ्या टी20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग!
Image Credit: दुसऱ्या सामन्याची सविस्तर माहिती (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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