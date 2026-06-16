/IND W vs NED W : भारतीय महिला संघ आता नेदरलॅंडला भिडणार! एका क्लिकवर वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

India vs Netherlands : महिला टी20 विश्वचषक 2026 च्या भारतीय संघाच्या मोहिमेची विजयी सुरुवात झाली आहे. भारताच्या संघाचा पहिला सामना हा 14 जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने हा सामना 64 धावांनी जिंकला. आता भारतीय संघाचा आगामी विश्वचषकाचा सामना हा नेदरलॅंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात स्मृती मानधनाचे अर्धशतक पाहायला मिळाले तर दिप्ती शर्माची प्रभावी कामगिरी दिसली. आता आगामी सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या संघासमोर नेदरलॅंडचे आव्हान असणार आहे. भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये होणारा आगामी सामन्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
भारतीय संघाने विश्वचषकाची सुरुवात विजयाने केली आहे तर नेदरलॅंडच्या संघाची सुरुवात ही पराभवाने झाली आहे. नेदरलॅंडच्या संघाला त्याच्या पहिल्याच सामन्यात बांग्लादेशविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये होणारा सामना हा क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये होणार सामना हा 17 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा 10 वा सामना असणार आहे. या सामन्याचे आयोजन हे लीड्समधील हेडिंग्ले येथे करण्यात आले आहे. भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये होणारा सामना हा 7 वाजता सुरु होणार आहे, या सामन्याचे नाणेफेक हे 6.30 मिनिटांनी होणार आहे.
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भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या दहाव्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे टेलिव्हिजनवर पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना या सामन्याचा आनंद हा स्टार स्पोर्ट्सवर घेता येणार आहे. त्याचबरोबर मोबाईल किंवा लॅपटॅापवर पाहणारे प्रेक्षक हे जिओ हॉटस्टार ॲप वापरून पाहू शकतात.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौर, श्रेयंका पाटील, राधा यादव.
बॅबेट डी लीडे (कर्णधार), कॅरोलीन डी लॅन्गे, फ्रेडरिके ओव्हरडाइक, हन्ना लॅन्हीर, हेदर सेगर्स, आयरिस झ्विलिंग, इसाबेल व्हॅन डेर वोनिंग, लारा लीमहुइस, मिर्थे व्हॅन डेन रॅड, फेबे मोल्केनबोअर, रॉबिन रिज्के, रोसाली लॉरेन्स, सॅनवेरे, से सिल्वेर, सेरेराना.