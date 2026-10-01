/सुवर्ण पदकासाठी भिडणार भारत चीनविरुद्ध, वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना?

जपानमध्ये आशियाई खेळ सुरु आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये भारताच्या दोन्ही पुरुष आणि महिला हॅाकी संघाने फायनलच्या गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये प्रवेश केला आहे. पुरुष संघाने पाकिस्तानला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे तर महिला संघाने फायनलच्या सामन्यामध्ये साऊथ कोरियाच्या संघाला पराभूत करुन गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये प्रवेश केला आहे. 44 वर्षांनंतर सुवर्णपदक जिंकून आणि 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरून भूतकाळातील अनेक खेद पुसून टाकण्याचे त्यांचे ध्येय असेल. 2020च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक चौथ्या स्थानावर राहिल्यानंतर 2024च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतीय संघासाठी, दोन वर्षांनंतर लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या खेळांमध्ये थेट प्रवेश मिळवणे ही सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.
भारताला आशियाई खेळांमधील एकमेव सुवर्णपदक 1982 साली दिल्लीत मिळाले, जेव्हा महिला हॉकीचा या खेळांमध्ये प्रथमच समावेश करण्यात आला होता. तेव्हापासून, भारताने 1998 आणि 2018 मध्ये अंतिम फेरी गाठली, परंतु अनुक्रमे दक्षिण कोरिया आणि जपानकडून पराभव पत्करून रौप्य पदकांवर समाधान मानावे लागले. परंतु, तरुण खेळाडूंनी भरलेल्या प्रशिक्षक स्योर्ड मारिन यांच्या संघात ही प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवून एका बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्याची क्षमता आहे.
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भारत विरुद्ध चीन यांच्यामध्ये होणारा सामना हा 2 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे त्याचे कारण म्हणजेच गोल्ड मेडल पणाला लागणार आहे. चीनचा संघ मेडल टॅलीमध्ये पहिल्या स्थानावर त्यामुळे भारतासाठी ते मोठे आव्हान उभे करु शकतात. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याला सुरुवात ही दुपारी 3.30 वाजता होणार आहे तर सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
It last happened in 1998 Bangkok Asian Games that both the Indian men’s & women’s teams were in the finals.
It’s now a chance for the women to end a 44-year wait for gold and for the men to win successive Asian Games gold for the… pic.twitter.com/rMedexISsA
भारत विरुद्ध चीन या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे त्याचबरोबर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह अॅपवर चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. फॉर्मात असलेला भारतीय संघ शुक्रवारी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या हॉकीच्या अंतिम सामन्यात गतविजेत्या चीनशी भिडणार आहे त्यामुळे सर्वांची नजर या सामन्यावर टिकून असणार आहे.