सोनी लिव्हवर नाही 'येथे' पाहता येणार IND vs WI दुसऱ्या सामन्याची Live Streaming, वाचा संपूर्ण माहिती

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिय यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये विराट कोहली, शुभमन गिल यांनी कमालीची कामगिरी करत चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन केले. मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला आणि सामना जिंकला. भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या सामन्यावर असणार आहे, त्यानंतर टीम इंडिया मालिका जिंकेल. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये दुसरा एकदिवसीय सामना काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. हा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दुसऱ्या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
भारतीय चाहत्यांना रोहित आणि कोहलीकडून खूप अपेक्षा आहेत, आणि दोघेही अनेक विक्रम मोडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आपल्या आवडत्या खेळाडूंनी मोठी खेळी करावी अशी चाहत्यांना आशा असेल. मागील सामन्यामध्ये विराट कोहलीने 15000 धावा पूर्ण करुन ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण आणि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तुम्ही केव्हा, कुठे आणि कसे पाहू शकता, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
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भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये दुसरा एकदिवसीय सामना हा 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटीला खेळवला जाणार आहे, या सामन्याचे आयोजन हे गुवाहाटी येथील बरसापारा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याला सुरुवात ही दुपारी 2 वाजता होणार आहे, तर या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे 1.30 वाजता मैदानात येतील. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा एकदिवसीय सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर पाहता येईल. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार ॲपवर उपलब्ध असेल.
भारत: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकर्णधार), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.
वेस्टइंडीज: शाई होप (कर्णधार), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टि, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.