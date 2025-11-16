English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
India A vs Pakistan A Live Streaming: कुठे बघायचा फ्रीमध्ये सामना? टीव्ही आणि अ‍ॅपचे डिटेल्स जाणून घ्या

India A vs Pakistan A Live Streaming: 16 नोव्हेंबर रोजी दोहा येथे होणाऱ्या रायझिंग स्टार्स आशिया कपमध्ये भारत अ आणि पाकिस्तान अ संघ आमनेसामने येतील. दोन्ही संघ त्यांच्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत आहेत, ज्यामध्ये भारत अ संघाच्या वैभव सूर्यवंशीने यूएईविरुद्ध 42 चेंडूत 144 धावांची शानदार खेळी केली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 16, 2025, 11:40 AM IST
India A vs Pakistan A Live Streaming: कुठे बघायचा फ्रीमध्ये सामना? टीव्ही आणि अ‍ॅपचे डिटेल्स जाणून घ्या
When and Where to Watch the Rising Stars Asia Cup India A vs Pakistan A Live Streaming All Eyes on Vaibhav Suryawanshi

Where to Watch India A vs Pakistan A Live Streaming: रायझिंग स्टार्स आशिया कपमध्ये आज, 16 नोव्हेंबरला दोहा येथे इंडिया ए आणि पाकिस्तान ए यांच्यात हाय-वोल्टेज सामना खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी स्पर्धेतील आपला पहिला सामना जिंकत दमदार सुरुवात केली आहे. विशेषत: 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पहिल्याच सामन्यात वादळ घालत क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

42 चेंडूत 144… वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळी

यूएईविरुद्धच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने 42 चेंडूत 144 धावा फटकावत धुमाकूळ घातला होता. या इनिंगमध्ये 15 षटकार आणि 11 चौकारांचा समावेश होता. त्यांच्या या तुफानी खेळीमुळे इंडिया ए ने 20 षटकांत 297/4 धावा केल्या. कर्णधार जितेश शर्मानेही 32 चेंडूत 83 धावा ठोकत टीमला मोठा स्कोअर उभा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अखेर इंडिया ए ने हा सामना 148 धावांनी जिंकला.

आज ‘इंडिया ए’ विरुद्ध ‘पाकिस्तान ए’: रंगणार थरार

पाकिस्तान शाहीन्सने आपला पहिला सामना ओमानविरुद्ध 40 धावांनी जिंकला आहे. दोन्ही संघ फॉर्ममध्ये असल्याने आजचा सामना रोमांचक होणार हे निश्चित मानले जात आहे.

India A vs Pakistan A: दोन्ही संघांची टीम

इंडिया A स्क्वॉड:

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कर्णधार), निहाल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयर कुमार वैश्याक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, यश ठाकूर, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर, सूर्यांश शेजगे.

पाकिस्तान A स्क्वॉड:

यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज़ सादाकत, गाजी घोरी (विकेटकीपर), इर्फान खान (कर्णधार), साद मसूद, मुबासिर खान, अबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, पृथ्वीकुमार मच्छी, हसनैन शाह, शुएब अल बलूशी, उबैद उल्लाह, एमडी यूसुफ.

India A vs Pakistan A Live Streaming: सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहाल?

सामना कधी होणार?

India A vs Pakistan A रायझिंग स्टार्स आशिया कप 2025 सामना आज – 16 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.

सामना कुठे होणार?

हा सामना वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा (कतार) येथे रंगणार आहे.

Live Telecast टीव्हीवर कुठे पाहाल?

हा सामना Sony Sports Network चॅनेल्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.

Live Streaming मोबाईल/लॅपटॉपवर लाईव्ह कुठे पाहाल?

इंडिया A vs पाकिस्तान A सामना SonyLiv अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीम होणार आहे.
मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब किंवा स्मार्ट टीव्हीवर SonyLiv वर हा सामना पाहता येईल.

