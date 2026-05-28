/T20 विश्वचषकाआधी India - England आमनेसामने; सामना कुठे पाहणार? एकदिवसीय विश्वचषकानंतर टीम इंडियाचे दुसऱ्या ट्राफीवर लक्ष्य

India vs England T20 Series : महिला विश्वचषकाची चर्चा सुरु असताना आता भारताच संघ इंग्लंडविरुद्ध महत्वाचा मालिका खेळणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना आज होणार आहे, या सामन्याच्या संदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
India vs England T20 Series : महिला टी20 विश्वचषक 2026 ला आता काही दिवस शिल्लक आहेत, भारताच्या संघाने 2025 मध्ये झालेला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला त्यानंतर आता टीम इंडियाची नजर टी20 विश्वचषकावर असणार आहे. महिला टी20 विश्वचषकाची सुरुवात ही 12 जूनपासून होणार आहे, इंग्लंडच्या भूमीवर ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. भारतीय संघ हा विश्वचषकासाठी इंग्लंडला रवाना झाला आहे, त्याआधी भारतीय महिला संघाची सर्वात महत्वाची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना आज होणार आहे, या सामन्याच्या संदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला टी20 मालिकेचा पहिला सामना हा चेम्सफोर्ड येथील काउंटी ग्राऊंडवर खेळवला जाणार आहे. भारताचा संघ हा विश्वचषकाच्या काही दिवसांपूर्वी ही मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेमध्ये तीन सामने खेळवले जाणार आहेत. इंग्लंड महिला संघाची नुकतीच न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका झाली होती तर यामध्ये त्यांनी न्यूझीलंडच्या संघाला पराभूत केले होते तर भारताच्या संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे, इंग्लंड एक मजबूत संघ आहे. त्यामुळे मालिकेमधील कामगिरीवरचा विश्वचषकावर नक्कीच प्रभाव खेळाडूंच्या मानसिकेतेवर पडू शकतो.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु होणाऱ्या मालिकेचा पहिला सामना हा 28 मे रोजी खेळवला जाणार आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा सामना रात्री 11 वाजता सुरु होणार आहे. या सामना चेम्सफोर्ड येथील काउंटी क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. हा सामना भारतातील क्रिकेट चाहत्यांना कसा पाहता येणार आहे. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी सोनी स्पोर्ट्स 1 वर , तसेच सोनी स्पोर्ट्स 3 आणि 4 वर पाहायला मिळणार आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उप-कर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकिपर), नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष, श्रेयंका पाटील, राधा यादव, क्रांती गौड.