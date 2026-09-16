/कधी आणि कुठे पाहता येणार अफगाणिस्ताविरुद्ध तिसऱ्या सामन्याची Live Streaming? वाचा सविस्तर

IND vs AFG 3rd Match Live Streaming : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिकेचा शेवटचा सामना काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे, हा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. कारण भारताचा संघ हा घरच्या मैदानावरच पाहुणा संघ म्हणून सहभागी होणार आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे कारण आशियाई गेम्सआधी ही मालिका एक सराव म्हणून महत्त्वाची आहे. आता भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणारा सामना हा जिओहॅाटस्टारवर आणि सोनी लिव्हवर चाहत्यांना पाहायला मिळणार नाही त्यामुळे हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारताचा संघ दोन सामन्यांमध्ये दमदार फॅार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, मागील सामन्यामध्ये भारताच्या संघासाठी संजू सॅमसनने कमालिची कामगिरी केली होती. तर पहिल्या सामन्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि इशान किशनने खेळी सांभाळली होती आणि अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांचा घाम गाळला होता. आता आशियाई आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका होण्याआधी भारताचा हा शेवटचा सामना असणार आहे या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
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भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तिसऱ्या सामन्याला सुरुवात ही 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे, या सामन्याला भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरुवात होणार आहे. या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे मैदानावर 7.00 वाजता येतील. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याचे टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही फॅनकोड अॅपवर होणार आहे.
भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा , संजू सॅमसन/वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन/वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग.
अफगाणिस्तानचे संभाव्य प्लेइंग 11: सेदीकुल्लाह अटल, रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकिपर), इब्राहिम झद्रान (कर्णधार), दरविश रसूली, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारुकी आणि नवीन-उल-हक.