T20 World Cup: विकेंडला वॉर्म-अप सामन्यांची मेजवानी, मोठे संघ मैदानात उतरणार; लाईव्ह कधी-कुठे पाहायचे?

Warm Up Match: मुख्य T20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होण्याआधी आज, 5 फेब्रुवारी रोजी संघांसाठी अंतिम तयारीची संधी आहे. आज एकूण चार वॉर्म-अप सामने खेळले जाणार असून, यामध्ये मोठ्या संघांसह असोसिएट टीम्सही मैदानात उतरणार आहेत.
भारतीय संघ आज संध्याकाळी 7 वाजता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे. हा सामना नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यातून दोन्ही संघांना आपल्या संयोजनाची आणि खेळाडूंच्या फॉर्मची चाचणी घेण्याची संधी मिळणार आहे.
भारतात निवडक वॉर्म-अप सामने Star Sports Network वर दाखवले जाऊ शकतात
Jio Hotstar वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असण्याची शक्यता
काही सामने ICC.tv वरही पाहता येतात (प्रदेशानुसार उपलब्धता)
• अंतिम प्लेइंग इलेव्हन ठरवण्यासाठी
• खेळाडूंचा फॉर्म आणि फिटनेस तपासण्यासाठी
• वेगवेगळ्या मैदानांवर परिस्थितीची सवय लावण्यासाठी
• मुख्य स्पर्धेपूर्वी आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी