Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup: विकेंडला वॉर्म-अप सामन्यांची मेजवानी, मोठे संघ मैदानात उतरणार; लाईव्ह कधी-कुठे पाहायचे?

T20 World Cup: विकेंडला वॉर्म-अप सामन्यांची मेजवानी, मोठे संघ मैदानात उतरणार; लाईव्ह कधी-कुठे पाहायचे?

T20 World Cup 2026 Warm Up Match: 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात आज, 5 फेब्रुवारी रोजी चार सराव सामने खेळले जातील. याचे थेट प्रक्षेपण कुठे आणि कधी लाईव्ह बघायचे याबद्दल जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 5, 2026, 12:24 PM IST
 Warm Up Match: मुख्य T20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होण्याआधी आज, 5 फेब्रुवारी रोजी संघांसाठी अंतिम तयारीची संधी आहे. आज एकूण चार वॉर्म-अप सामने खेळले जाणार असून, यामध्ये मोठ्या संघांसह असोसिएट टीम्सही मैदानात उतरणार आहेत.

भारत–दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने

भारतीय संघ आज संध्याकाळी 7 वाजता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे. हा सामना नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यातून दोन्ही संघांना आपल्या संयोजनाची आणि खेळाडूंच्या फॉर्मची चाचणी घेण्याची संधी मिळणार आहे.

5 फेब्रुवारी 2026 – वॉर्म-अप सामने

 

  • ओमान vs झिंबाब्वे – Colombo Cricket Club Ground – दुपारी ~1:00 PM IST
  •  नेपाळ vs कॅनडा – M.A. Chidambaram Stadium – दुपारी ~3:00 PM IST
  •  ऑस्ट्रेलिया vs नेदरलँड्स – R. Premadasa Stadium – सायं. ~5:00 PM IST
  •  न्यूझीलंड vs USA – Dr. DY Patil Sports Academy – सायं. ~7:00 PM IST 

घाने प्रथम फलंदाजी करत 184 धावा केल्या होत्या, त्यानंतर स्कॉटलंडचा डाव 123 धावांवर आटोपला. उल्लेखनीय म्हणजे, स्कॉटलंडने शेवटच्या क्षणी बांगलादेशच्या जागी स्पर्धेत प्रवेश मिळवला आहे. हे वॉर्म-अप सामने केवळ सरावापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण स्पर्धेचा माहोल तयार करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

लाईव्ह सामना कुठे पाहता येईल?

भारतात निवडक वॉर्म-अप सामने Star Sports Network वर दाखवले जाऊ शकतात

Jio Hotstar वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असण्याची शक्यता

काही सामने ICC.tv वरही पाहता येतात (प्रदेशानुसार उपलब्धता)

 हे वॉर्म-अप सामने का महत्त्वाचे?

• अंतिम प्लेइंग इलेव्हन ठरवण्यासाठी
• खेळाडूंचा फॉर्म आणि फिटनेस तपासण्यासाठी
• वेगवेगळ्या मैदानांवर परिस्थितीची सवय लावण्यासाठी
• मुख्य स्पर्धेपूर्वी आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी

