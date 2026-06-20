/ट्राय सिरीजचा अंतिम सामना खेळणार भारत, वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकेविरुद्ध बदला घेणार? एका क्लिकवर वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

IND A vs SL A Tri-series Final Match : भारतीय संघाची अफगाणिस्ताविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया आता इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. त्याआधी भारताचा संघ हा श्रीलंकेविरुद्ध एक महत्वाचा सामना खेळणार आहे. श्रीलंकेविरुद्ध सुरु असलेल्या ट्राय सिरीजचा फायनलचा सामना हा काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. हा सामना नक्कीच मनोरंजक होणार आहे, त्याचे कारण म्हणजेच ट्राय सिरीजचा फायनलचा सामना हा भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ या दोन संघामध्ये अंतिम सामना रंगणार आहे. या सामन्याचे आयोजन हे दांबुला येथील रणगिरी दांबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर करण्यात आले आहे. दोन्ही संघ हे मालिकेच्या ट्रॅाफीसाठी लढताना दिसणार आहेत.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीज अ मालिकेचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 21 जून रोजी खेळवला जाणार आहे, दोन्ही संघांमध्ये केवळ ट्रॉफीसाठी लढत होणार नाही, तर मागील सामन्याच्या 'हाय-ड्रामा'चा हिशोब चुकता करण्याची संधीही मिळणार आहे. मागील सामना हा दोन्ही संघामधील फारच रोमांचक होता, त्याचबरोबर दोन्ही संघामध्ये देखील वाद पाहायला मिळाले होते. मागील सामना हा सुपर ओव्हरपर्यत खेळण्यात आला होता, पहिले फलंदाजी करत श्रीलंकेच्या संघाने सुपर ओव्हरमध्ये पहिले फलंदाजी करत 18 धावा केल्या होत्या. हे लक्ष भारताला पार करता आले नाही. मथुलनने वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेडगे यांना ओपनर शॉट्स खेळू दिले नाहीत आणि भारतीय संघ केवळ 9 धावा करू शकला.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीजचा अंतिम सामना हा 21 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना दांबुला येथील रणगिरी दांबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रंगणार आहे. दोन्ही संघ विजयाच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. याच दिवशी भारताचे दोन संघ एकमेकांशी भिडणार आहेत.
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भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये होणारा मालिकेचा फायनलचा सामना हा क्रिकेट चाहत्यांना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्हवर क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. या सामन्यात संघाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. त्याने आतापर्यत झालेल्या मालिकेच्या चारही सामन्यांमध्ये एकही अर्धशतकीय खेळी खेळली नाही.