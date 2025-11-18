English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शनची तारीख जाहीर! कधी, कुठे आणि कसा पहायचं? जाणून घ्या

WPL 2026 चा मेगा लिलाव 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. महिला क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या लिलावात संघ त्यांच्या संघांमध्ये पूर्णपणे फेरबदल करण्याची तयारी करत आहेत. लिलावाची संपूर्ण माहिती आणि वेळापत्रक जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 01:34 PM IST
WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शनची तारीख जाहीर! कधी, कुठे आणि कसा पहायचं? जाणून घ्या

When and Where Watch WPL 2026 Mega Auction : महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) चौथ्या हंगामापूर्वी होणारा मेगा ऑक्शन आता अधिकृतरीत्या निश्चित झाला आहे. 2026 चा WPL मेगा ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडणार असून, यात अनेक भारतीय आणि विदेशी स्टार क्रिकेटर्सवर मोठी बोली लागण्याची शक्यता आहे. टीम्सने आधीच तयारीला सुरुवात केली असून, हा ऑक्शन संपूर्ण टूर्नामेंटचे समीकरण बदलणारा ठरणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑक्शनची तारीख आणि ठिकाण

WPL व्यवस्थापनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, मेगा ऑक्शन 27 नोव्हेंबर (बुधवार) रोजी दिल्लीमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. एक दिवसीय हा कार्यक्रम सकाळपासून सुरू होईल आणि संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मागील ऑक्शनच्या तुलनेत या वेळेस टीम्स अधिक रणनीतीसह मैदानात उतरणार आहेत.

WPL ने सोशल मीडियावर वाढवला उत्साह

WPL च्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर 10 दिवसीय काउंटडाउन सुरू करण्यात आला आहे. त्यांनी लिहिले की "The countdown to #TATAWPL Mega Auction has begun. November 27, save the date!" या घोषणेने फॅन्समध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.

टीम्सचे रिकामे स्लॉट

यंदाच्या मेगा ऑक्शनमध्ये एकूण 73 स्लॉट रिकामे आहेत. ज्यापैकी 23 स्लॉट विदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. प्रत्येक फ्रँचायझीला 18 खेळाडूंचा अंतिम स्क्वॉड ठेवण्याची मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे टीम्सला योग्य संतुलन साधताना हुशारीने बोली लावावी लागणार आहे.

कोणत्या टीमकडे किती पर्स?

ऑक्शनच्या आधी प्रत्येक टीमची उरलेली पर्स जाहीर झाली आहे. त्यानुसार टीम्सची आर्थिक ताकद अशी आहे—

  • UP Warriorz – ₹14.5 कोटी
  • Gujarat Giants – ₹9 कोटी
  • Royal Challengers Bangalore – ₹6.15 कोटी
  • Mumbai Indians – ₹5.75 कोटी
  • Delhi Capitals – ₹5.7 कोटी

UP Warriorz कडे सर्वाधिक निधी असल्याने ते मोठ्या नावांवर आक्रमकपणे पैज लावू शकतात. काही मोठे करार या टीमकडून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कुठे आणि कसे पाहाल लाइव्ह ऑक्शन?

मेगा ऑक्शनचे लाईव्ह कव्हरेज देशभरातील प्रेक्षकांना सहज उपलब्ध असेल.

  • लाइव्ह स्ट्रीमिंग: JioHotstar
  • टीव्ही प्रसारण: Star Sports नेटवर्क
  • ऑनलाइन अपडेट्स: WPLT20.com

या मंचांवर फॅन्स ऑक्शनचे प्रत्येक अपडेट रिअल टाइममध्ये पाहू शकतील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
WPL 2026Mega Auction

इतर बातम्या

नाशिकच्या मिलिटरी स्कूलमध्ये बिबट्या दिसल्याने धावाधाव, सर्...

महाराष्ट्र बातम्या