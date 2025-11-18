WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शनची तारीख जाहीर! कधी, कुठे आणि कसा पहायचं? जाणून घ्या

When and Where Watch WPL 2026 Mega Auction : महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) चौथ्या हंगामापूर्वी होणारा मेगा ऑक्शन आता अधिकृतरीत्या निश्चित झाला आहे. 2026 चा WPL मेगा ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडणार असून, यात अनेक भारतीय आणि विदेशी स्टार क्रिकेटर्सवर मोठी बोली लागण्याची शक्यता आहे. टीम्सने आधीच तयारीला सुरुवात केली असून, हा ऑक्शन संपूर्ण टूर्नामेंटचे समीकरण बदलणारा ठरणार आहे.
WPL व्यवस्थापनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, मेगा ऑक्शन 27 नोव्हेंबर (बुधवार) रोजी दिल्लीमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. एक दिवसीय हा कार्यक्रम सकाळपासून सुरू होईल आणि संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मागील ऑक्शनच्या तुलनेत या वेळेस टीम्स अधिक रणनीतीसह मैदानात उतरणार आहेत.
WPL च्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर 10 दिवसीय काउंटडाउन सुरू करण्यात आला आहे. त्यांनी लिहिले की "The countdown to #TATAWPL Mega Auction has begun. November 27, save the date!" या घोषणेने फॅन्समध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या मेगा ऑक्शनमध्ये एकूण 73 स्लॉट रिकामे आहेत. ज्यापैकी 23 स्लॉट विदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. प्रत्येक फ्रँचायझीला 18 खेळाडूंचा अंतिम स्क्वॉड ठेवण्याची मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे टीम्सला योग्य संतुलन साधताना हुशारीने बोली लावावी लागणार आहे.
ऑक्शनच्या आधी प्रत्येक टीमची उरलेली पर्स जाहीर झाली आहे. त्यानुसार टीम्सची आर्थिक ताकद अशी आहे—
UP Warriorz कडे सर्वाधिक निधी असल्याने ते मोठ्या नावांवर आक्रमकपणे पैज लावू शकतात. काही मोठे करार या टीमकडून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मेगा ऑक्शनचे लाईव्ह कव्हरेज देशभरातील प्रेक्षकांना सहज उपलब्ध असेल.
या मंचांवर फॅन्स ऑक्शनचे प्रत्येक अपडेट रिअल टाइममध्ये पाहू शकतील.