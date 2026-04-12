Asha Bhosle and Brett Lee : जेव्हा आशा भोसले यांनी ब्रेट ली सोबत 'यू आर द वन' हे गाणे गाऊन लोकांना केले होते थक्क!

Asha Bhosle and Brett Lee : आशा भोसले यांनी ऑस्ट्रेलियाचे माजी वेगवान गोलंदाज ब्रेट ली यांच्यासोबत 'यू आर द वन' हे गाणेही गायले होते. हे गाणे हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये होते. हिंदी गीत आशा भोसले यांनी, तर इंग्रजी गीत ब्रेट ली यांनी गायले होते. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २००६ दरम्यान प्रदर्शित झालेले हे गाणे ब्रेट ली यांनीच लिहिले होते.

Updated: Apr 12, 2026, 03:47 PM IST
Photo Credit - Social media

Hindi song by Asha Bhosle and Brett Lee : संगीत क्षेत्रात सध्या शोककळा पसरली आहे, दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे अनेक क्षेत्रातील दिग्गज कलाकारांनी, नेत्यांनी त्याचबरोबर खेळाडूंनी शोक व्यक्त केला आहे. क्रिकेटचा देव सचिन तेंडूलकर आणि आशा भोसले यांचे नाते फार वेगळे होते. बॉलीवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले आहे. आशा भोसले यांच्या निधनाने देशभरात शोककळा पसरली आहे. त्या त्यांच्या अष्टपैलू गायनासाठी ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी हजारो गाणी गायली आणि आपल्या आवाजाच्या जादूने लोकांना मंत्रमुग्ध केले. आशा भोसले यांनी अनेक गायकांसोबत गाणी गायली. पण तुम्हाला माहित आहे का की त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत १०३४ बळी घेणाऱ्या एका क्रिकेटपटूसोबतही एक हिंदी गाणे गायले होते? त्याचे नाते सचिनशीच वेगळे नव्हते तर आणखी एक खेळाडू आहे ज्याचे नाते आशा भोसले यांच्यामध्ये जोडले जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आशा भोसले आणि ब्रेट ली यांचे खास नाते

आशा भोसले आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ब्रेट ली यांचे हे सहकार्य पाहायला मिळाले होते. आशा भोसले आणि ब्रेट ली यांनी 'यू आर द वन फॉर मी' हे गाणे गायले. विशेष बाब म्हणजे हे गाणे हिंदीमध्ये होते आणि ते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ब्रेट ली यांनी लिहिले होते. आशा भोसले आणि ब्रेट ली यांचे 'वो गया' हे गाणे आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २००६ दरम्यान प्रदर्शित झाले होते.

आशा भोसले सोबतचे सचिनचे संबंध

आशा भोसले यांचे सचिन तेंडुलकरसोबतही जवळचे नाते होते. आशा ताई सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचा सर्वश्रेष्ठ तारा म्हणत असत. आशा भोसले १९९२ आणि २०२३ च्या विश्वचषक स्पर्धांमध्येही सचिन तेंडुलकरसोबत उपस्थित होत्या.

ब्रेट लीची क्रिकेट विश्वातील कामगिरी 

आशा भोसले यांच्यासोबत गायन केलेले ब्रेट ली, निःसंशयपणे क्रिकेटच्या मैदानातील एक उल्लेखनीय खेळाडू आहेत. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीतील १,०३४ बळी याची साक्ष देतात. त्यांनी हे बळी प्रथम-श्रेणी क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट आणि टी२० क्रिकेट या तिन्ही प्रकारांमध्ये मिळून घेतले. त्यांनी प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४८७, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४३८ आणि टी२० क्रिकेटमध्ये १०९ बळी घेतले. आशा भोसले यांच्यासोबत हिंदी गाणे गाणाऱ्या ब्रेट लीने आपल्या १,०३४ बळींपैकी ७१८ बळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये घेतले. त्याने ७६ कसोटी सामन्यांमध्ये ३१०, २२१ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ३८० आणि २५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २८ बळी घेतले.

