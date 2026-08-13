/भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना Asian Games 2026 मध्ये कधी पाहायला मिळणार?

Asian Games 2026 IND VS PAK : भारतीय क्रिकेट संघ हा पाकिस्तान विरुद्ध द्विपक्षीय सीरिज खेळत नाही. त्यामुळे जेव्हा आयसीसी वर्ल्ड कप, आशिया कप किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळल्या जातात तेव्हा आयोजकांकडून प्रयत्न केला जातो की या दोन संघात जास्तीत जास्त सामने खेळवले जातील. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर दरम्यान एशियन गेम्स होणार आहेत. यात क्रिकेट खेळाचा सुद्धा समावेश आहे. या स्पर्धेत संपूर्ण जगाचं लक्ष हे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याकडे असेल. मात्र सुरुवातीच्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार नाही, मात्र पदकं सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांची टक्कर होऊ शकते. तेव्हा एशियन गेम्स मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात किती सामने होऊ शकतात याचं समीकरण जाणून घेऊयात.
यंदा जापानच्या नागोयामध्ये एशियन गेम्स स्पर्धा होणार असून टूर्नामेंटमध्ये स्पर्धेसाठीच्या 'ड्रॉ' नंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानचे संघ सुरुवातीच्या टप्प्यात एकमेकांविरुद्ध खेळणार नाहीत. या स्पर्धेत जर भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघात सामना झालाच तर तो सुवर्ण किंवा कांस्य पदकाची होईल. पुरुषांच्या क्रिकेट स्पर्धात भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका यांना सरळ क्वाटरफायनलमध्ये जागा मिळाली आहे. तर अफगाणिस्तान सारख्या अजून 6 संघांना ग्रुप स्टेज खेळून नॉकआउटमध्ये पोहोचावं लागेल.
भारताला क्वाटर फायनल 2 मध्ये ठेवण्यात आलं असून पाकिस्तानचा संघ क्वाटर फायनल 1 मध्ये खेळणार आहे. दोन्ही संघांचे सामने हे 28 सप्टेंबर रोजी होतील. सेमी फायनलमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात टक्कर होणं शक्य नाही कारण क्वाटर फायनल -1 चा विजेता क्वाटर फायनल -4 च्या विजेत्या संघासोबत सेमी फायनल सामना खेळेल. तर दुसरा सेमी फायनल सामना हा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्वाटर फायनल विजेत्यांमध्ये खेळवला जाईल. जर दोन्ही संघांनी आपापले उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य सामने जिंकले, तर अंतिम फेरीत ते एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतात. मात्र, जर दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाले, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कांस्य पदकासाठी सामना होईल.
एक संघ अंतिम फेरीत पोहोचला आणि दुसरा संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला तर 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना कदाचित पाहायलाही मिळणार नाही. 2022 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही क्रिकेटचे सामने झाले होते, परंतु तेव्हाही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला नव्हता. भारत अंतिम फेरीत पोहोचला, तर पाकिस्तान उपांत्य फेरीत अफगाणिस्तानकडून पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडला. कांस्य पदकाच्या सामन्यात त्यांना बांगलादेशकडून पराभव पत्करावा लागला.