/टीम इंडियाचा पुढील सामना कधी? वैभव सूर्यवंशी दिसणार ॲक्शनमध्ये! वाचा मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

India vs zimbabwe : भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिका झाल्यानंतर आता भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध टी20 मालिका खेळणार आहे. या मालिकेमध्ये श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे, आता भारताच्या संघाने तीन मालिका गमावल्यानंतर टीम इंडियासाठी पुढील आव्हान हे झिम्बाब्वेचे असणार आहे. भारताचा संघ हा आता झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी 19 जुलै रोजी रवाना झाला होता, आता भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये होणाऱ्या टी20 मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रकाचा तपशील तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार या सामन्याची सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखात देणार आहोत.
भारतीय क्रिकेटचा काळ फार काही चांगला नाही मागील झालेल्या 10 सामन्यात टीम इंडियाला 8 सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे तर 1 सामना रद्द झाला होता आणि भारताच्या संघाने फक्त एक सामन्यात विजय मिळवला होता. आता टीम इंडिया झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेमध्ये विजयाच्या उद्देशाने खेळेल अशी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांची इच्छा आहे. मागील काही दिवसांमध्ये टीम इंडियाची गोलंदाजी फारच कमकुवत पाहायला मिळाली आहे. इंग्लंडमध्ये टी-20 मालिका गमावल्यानंतर भारतात परतलेले उर्वरित खेळाडू हंगामी मुख्य प्रशिक्षक व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्यासोबत आधीच झिम्बाब्वेला रवाना झाले आहेत.
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झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या आगामी मालिकांमध्ये भारताच्या संघात अनेक नव्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी यासारखे खेळाडूंचा टीम इंडियामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या संघाला नुकत्याच दोन टी20 मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. वैभव सूर्यवंशीला इंग्लंडविरुद्ध मालिकेत खेळण्याची संधी मिळाली होती पण तो संघासाठी फार काही करु शकला नाही.
23 जुलै, पहिला टी20 सामना, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
25 जुलै, दुसरा टी20 सामना, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
26 जुलै, तिसरा टी20 सामना, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)