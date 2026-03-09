English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  टीम इंडियाची Victory परेड कधी? महाराष्ट्राचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर! केलं कौतुकही

टीम इंडियाची Victory परेड कधी? महाराष्ट्राचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर! केलं कौतुकही

When is Team India's Victory Parade?: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत सगळ्याचे संघाचे कौतुक केले. त्यांनी अनेक खेळाडूंची नाव घेतल त्यांच्या कामगिरीची दखल घेतली.  याचवेळी ते विक्ट्री परेड विषयीही बोलले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 02:28 PM IST
When is Team India Victory Parade Maharashtra CM Devendra Fadnavis gave the answer

When is Team India's Victory Parade? CM Fadnavis gave the answer : भारताने रविवारी ८ मार्च रोजी झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यात दंडनीती यश मिळवले. सामना जिंकून भारतीय संघाने टी20 वर्ल्ड कप  (ICC Men's T20 World Cup 2026) चा किताब आपल्या नावावर केला. भारतीय संघाने अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे विजय प्राप्त करत इतिहास रचला. या विजयानंतर टीम इंडियाचे अगदी सिने स्टार ते राजकीय अशा प्रत्येक क्षेत्रातून कौतुक करण्यात आले. याच दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत सगळ्याचे संघाचे कौतुक केले. त्यांनी अनेक खेळाडूंची नाव घेतली आणि विशेष दखल घेतली. याचवेळी त्यांना विक्ट्री परेड विषयी प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी उत्तर दिलं. सगळ्या चाहत्यांच्या नजारा या विक्ट्री परेडकडे लागल्या आहेत. 

आज दोन्ही सभागृहात टीम इंडियाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव

आज  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाचे कौतुक केले. ते म्हणाले "काल आपण पुन्हा एकदा भारतीय संघाने भारताचा तिरंगा झेंडा फडकावला. अनेक रेकॉर्ड तोडत न्यूझीलंडचा पराभव केला. यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचं कौतुक. संजू, आणि अभिषेक शर्मा यांनी ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली ती उत्तम कामगिरी होती. बुमराह यांनी अतिशय उत्तम बॉलिंग केली. त्यांनी त्यांना गारद केले म्हणत एकच सामना आपण हरलो बाकी एकही सामना आपण हरलो नाही." अशा कौतुकास्पद शपब्दांच संपूर्ण टीमचे मुख्यमंत्र्यांनी केले. दोन्ही सभागृहात टीम इंडियाच्या अभिनंदनाचा मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला. 

विक्ट्री परेड कधी?

या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला गेला की टीम इंडियाची विक्ट्री परेड कधी होणार? त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, " सगळ्या गोष्टी होणार, एवढी घाई कशाला?? असं म्हणत लवकरच ही विक्ट्री परेड होईल अशी अशा चाहत्यांना दिली. 

भारताची शानदार खेळी! 

टी20 वर्ल्ड कप  (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने ऐतिहासिक विजय मिळवत न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभूत केले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने शानदार फलंदाजी करत 250 पेक्षा जास्त धावांचा डोंगर उभा केला. या मोठ्या विजयात अनेक खेळाडूंचा मोलाचा वाटा होता. 

विजयाचे श्रेय कोणाला दिले?

गंभीरने भारतीय संघाच्या  विजयानंतरचे श्रेय आपल्या खेळाडूंना दिले. “कोच तेव्हाच चांगला ठरतो जेव्हा त्याच्याकडे चांगली टीम असते. खेळाडूच मला आजचा कोच बनवतात,” असे तो म्हणाला. भारताच्या विजयात संजू सॅमसन (८९ धावा), अभिषेक शर्मा (५२ धावा) आणि इशान किशन (५४ धावा)  यांच्या आक्रमक फलंदाजीने मोठी भूमिका बजावली.

