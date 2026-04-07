Mumbai Indians : तोंडावर पट्टी लावून मैदानात उतरला कायरन पोलार्ड, IPL सामन्यादरम्यान नेमकं काय घडलं होतं?

kieron pollard ipl controversey : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध टी20 लीगपैकी एक आहे. यात असे काही सामने झालेत जे क्रिकेट फॅन्स विसरू शकत नाहीत. अनेकदा आयपीएल सामन्यांमध्ये खेळाडू एकमेकांशी भिडतात पण एका सामन्यात असं काही झालं ज्यात एक खेळाडू थेट अंपायरशी भिडला. 2015 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स (RCB VS MI) यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ऑलराउंडर कायरन पोलार्डने (kieron pollard) आपल्या तोंडावर चिकटपट्टी लावून विरोध दर्शवला होता.
मुंबई इंडियन्सच्या संघाने राजस्थान रॉयल्स समोर विजयासाठी 210 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. यावेळी खेळाडूंना माहित होतं की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा विस्फोटक फलंदाज क्रिस गेलची फलंदाजी चालली तर ते सामन्यात पराभूत होतील. तेव्हा कायरन पोलार्ड हा त्याच्या राष्ट्रीय संघातील खेळाडूंना चांगलं ओळखत होता. तेव्हा त्याने स्लेजिंग सुरु केली आणि तो मैदानात क्रिस गेलला लागोपाठ त्रास देत होता. मैदानात असलेले अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि विनीत कुलकर्णी यांनी पोलार्डच्या आक्षेप घेतला आणि पोलार्डला शांत राहण्यास सांगितलं.
अंपायरने पोलार्डला शांत राहण्यास सांगितलं याचा विरोध दर्शवण्यासाठी पोलार्डने जे केलं ते पाहून सर्वच हैराण झाले. कायरन पोलाने त्याच्या तोंडावर चिकटपट्टी लावली आणि विरोध दर्शवला. पोलार्डने तोपर्यंत मौन धारण केलं जोपर्यंत तो तो सामन्याची शेवटची ओव्हर टाकायला आला नाही. गोलंदाजी करण्यापूर्वी त्याने तोंडावरील चिकटपट्टी काढली.
मॅन ऑफ द मॅच निवडलेल्या हरभजन सिंहला या जेव्हा या घटनेबद्दल विचारलं तेव्हा तो म्हणाला की, 'पंचांनी त्याला शांत राहायला सांगितले, म्हणून तो गप्प राहावा यासाठी त्यांनी त्याचे तोंड टेपने बांधले. तो जरा वेगळ्याच प्रकारचा खेळाडू आहे आणि त्याला त्यासाठी लोकं पसंत करतात'. आयपीएलमध्ये वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूंची एक वेगळी बाजू पाहायला मिळते आणि ही घटना काहीतरी वेगळी होतो.