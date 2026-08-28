/आता पुढची टेस्ट सीरिज खेळण्यासाठी कधी मैदानात उतरणार टीम इंडिया? कुठे आणि कधी खेळवले जाणार सामने?

IND VS NZ Test Series : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली गेली. यात टीम इंडियाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला तर दुसरा सामना ड्राॅ झाला. त्यामुळे भारताने 1-0 ने आघाडी घेऊन टेस्ट सीरिज जिंकली. या टेस्ट सीरिजमध्ये भारतीय संघातील काही युवा खेळाडूंचं प्रदर्शन अतिशय लक्षवेधी ठरलं, ज्यात मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल आणि ध्रुव जुरेल यांचा समावेश होता. आता टीम इंडियाच्या आगामी टेस्ट सीरिज या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या फायनलमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. तेव्हा आता भारत आगामी काळात कोणत्या संघासोबत टेस्ट सीरिज खेळणार याविषयी जाणून घेऊयात.
भारतीय संघ त्याची पुढील टेस्ट सीरिज ही न्यूझीलंड विरुद्ध खेळणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात 19 नोव्हेंबर 2026 पासून होणार असून ही टेस्ट सीरिज दोन सामन्यांची असेल. भारतीय संघ 22 ऑक्टोबरला न्यूझीलंडचा दौरा करणार असून येथे ते 5 सामन्यांची टी20 सीरिज, 5 सामन्यांची वनडे सीरिज आणि दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळणार आहे. न्यूझीलंडच्या आव्हानात्मक आणि वेगवान खेळपट्ट्यांवर खेळले जाणारे हे सामने, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या समीकरणांच्या दृष्टीने भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतील. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टेस्ट सीरिजचा पहिला सामना हा 19 ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान होणार असून दुसरा टेस्ट सामना हा 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे.
भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यानंतर टीम इंडिया घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टेस्ट सीरिज खेळणार आहे. जानेवारी ते मार्च दरम्यान भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पाच सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाईल. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिला टेस्ट सामना हा 21 ते 25 जानेवारी 2027 नागपुरमध्ये खेळणार आहे. त्यानंतर दुसरी टेस्ट 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत चेन्नईमध्ये तिसरी टेस्ट 11 ते 15 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान गुवाहाटीमध्ये होणार आणि चौथा टेस्ट सामना 19 ते 23 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान रांचीमध्ये खेळवला जाणार आहे.