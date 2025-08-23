'या' दिवशी IPL मध्ये खेळणं सोडेन... विराट कोहलीने घेतला निर्णय, सहखेळाडूने केला मोठा खुलासा

Virat Kohli IPL : विराट कोहलीची (Virat Kohli) फॅन फॉलोईंग खूप मोठी असून त्याच्या कामगिरीने त्याने जगभरात नाव कमावलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये जबरदस्त कामगिरी करतोय. 2024 मध्ये विराट कोहलीने टी 20 फॉरमॅटमधून तर मे 2025 मध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. परंतु अद्याप वनडे फॉरमॅटमध्ये तो खेळत असून आयपीएलमध्ये सुद्धा या 36 वर्षीय खेळाडूचा परफॉर्मन्स युवा क्रिकेटर्स इतकाच तगडा असतो. विराट आयपीएलमध्ये आरसीबी विरुद्ध खेळतो. आयपीएल 2025 दरम्यान विराटने आपल्या संघातील खेळाडूंसोबत तो आयपीएलमधून निवृत्त कधी होणार याविषयी बातचीत केली. याबाबतचा खुलासा RCB चा क्रिकेटर स्वास्तिक चिकाराने केला.
रेवस्पोर्ट्स सोबत मुलाखत घेताना आरसीबीचा क्रिकेटर स्वास्तिक चिकाराने सांगितलं की आयपीएल 2025 दरम्यान विराटने म्हटलं होतं की मी तो पर्यंत क्रिकेट खेळेन जोपर्यंत मी पूर्णपणे फिट आहे. हे इम्पॅक्ट खेळाडूप्रमाणे खेळणार नाही. मी सिंहासारखं खेळेन. मी पूर्ण 20 ओव्हर फिल्डिंग करेन आणि मग फलंदाजी सुद्धा करेन. ज्या दिवशी मी इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून खेळेन, त्या दिवशी मी क्रिकेटला रामराम ठोकेन. विराट कोहलीने आयपीएल 2025 मध्ये जबरदस्त फलंदाजी करून 600 हून अधिक धावा केल्या. एवढंच नाही तर यंदा पंजाब किंग्सला फायनलमध्ये हरवून आरसीबीने विजेतेपद सुद्धा पटकावले.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर नियम 2023 पासून सुरू झाला. या नियमानुसार, संघ 5 खेळाडूंना पर्यायी खेळाडू म्हणून निवडतो. त्यांचा प्लेइंग 11 मध्ये समावेश नाही, परंतु जर संघाला हवे असेल तर ते सामन्यादरम्यान कधीही या पाच पर्यायी खेळाडूंपैकी कोणत्याही एका खेळाडूला प्लेइंग 11 खेळाडूने बदलू शकतात. तो गोलंदाज, फलंदाज किंवा फिल्डिंग सुद्धा करू शकतो.
हेही वाचा : विराट कोहली की रोहित शर्मा, दोघांपैकी कोण जास्त श्रीमंत? संपत्ती पाहून थक्क व्हाल
विराट कोहलीने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये एकूण 123 टेस्ट, 302 वनडे, 125 टी 20 आणि 267 आयपीएल सामने खेळले आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याने 9230, वनडेत 14181 आणि टी 20 मध्ये 4188 धावा केल्या आहेत.
विराट कोहलीने कोणत्या क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे?
विराट कोहलीने 2024 मध्ये टी-20 फॉरमॅटमधून आणि मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सध्या तो फक्त वनडे फॉरमॅट आणि आयपीएल खेळतो.
विराट कोहलीने आयपीएलमधून निवृत्ती कधी घेण्याबाबत काय म्हटलं आहे?
विराट कोहलीने आयपीएल 2025 दरम्यान सांगितलं की, तो पूर्णपणे फिट असेपर्यंत क्रिकेट खेळेल. तो म्हणाला, "मी इम्पॅक्ट खेळाडूप्रमाणे खेळणार नाही. मी सिंहासारखं खेळेन, पूर्ण 20 षटकं फिल्डिंग करेन आणि फलंदाजीही करेन. ज्या दिवशी मी इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून खेळेन, त्या दिवशी मी क्रिकेटला रामराम ठोकेन."
आयपीएलमधील इम्पॅक्ट खेळाडू नियम काय आहे?
इम्पॅक्ट खेळाडू नियम 2023 पासून आयपीएलमध्ये लागू झाला. या नियमानुसार, संघ 5 पर्यायी खेळाडू निवडतो, ज्यांचा प्लेइंग 11 मध्ये समावेश नसतो. सामन्यादरम्यान संघाला हवे असल्यास या 5 खेळाडूंपैकी एकाला प्लेइंग 11 मधील खेळाडूच्या जागी बदलता येते. हा खेळाडू गोलंदाजी, फलंदाजी किंवा फिल्डिंग करू शकतो.