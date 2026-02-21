English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026: सुपर-8 आजपासून सुरू! पहिला न्यूझीलंड Vs पाकिस्तानचा सामना कुठे बघायचा लाईव्ह?

T20 World Cup 2026: सुपर-8 आजपासून सुरू! पहिला न्यूझीलंड Vs पाकिस्तानचा सामना कुठे बघायचा लाईव्ह?

T20 World Cup 2026 Super 8: 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 फेरीला आजपासून सुरुवात होत आहे. या फेरीत भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान खेळतील.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 21, 2026, 02:26 PM IST
T20 World Cup 2026: सुपर-8 आजपासून सुरू! पहिला न्यूझीलंड Vs पाकिस्तानचा सामना कुठे बघायचा लाईव्ह?
When where and how to watch New Zealand vs Pakistan T20 WC Super 8 match Live Streaming

टी20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेतील सुपर-8 फेरीला आज सुरुवात होत आहे. 20 संघांमधून लीग टप्प्यानंतर 8 संघांनी पुढील फेरी गाठली आहे. भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हे संघ आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत उतरले आहेत.  सुपर-8मध्ये पात्र ठरलेल्या आठ संघांचे दोन गट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात चार संघ असून, प्रत्येक संघ आपल्या गटातील उर्वरित तिन्ही संघांविरुद्ध एक सामना खेळेल. गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील, तर तिसऱ्या-चौथ्या स्थानावरील संघांचे आव्हान संपुष्टात येईल. आज सुपर ८ मधील पहिला न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तानचा सामना रंगणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आजचा सामना कोणता?

आज ग्रुप 2 मधील न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यात लढत रंगणार आहे. लीग टप्प्यात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी चारपैकी तीन सामने जिंकले आणि एक सामना गमावला होता.

 

सामना कुठे होणार?

हा सामना कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) येथे खेळवला जाणार आहे. याच मैदानावर याआधी पाकिस्तानला भारताकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता.

सामना किती वाजता?

संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरू होईल. नाणेफेक साडेसहा वाजता होईल.

थेट प्रक्षेपण कुठे पाहाल?

सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर पाहता येईल. तसेच JioHotstar अ‍ॅप आणि संकेतस्थळावर लाईव्ह स्ट्रिमिंग उपलब्ध असेल.

 

न्यूझीलंड संघ

मिचेल सॅन्टनर (कर्णधार), डेव्हॉन कॉन्वे, फिन अ‍ॅलन, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिचेल, मार्क चॅपमन, जेम्स नीशम, रचिन रवींद्र, टिम सायफर्ट (यष्टीरक्षक), मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, काइल जेमिसन, जेकब डफी, इश सोढी, बेन सिअर्स, कोल मॅककोनी.

पाकिस्तान संघ

सलमान अली आगा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, सईम अयूब, उस्मान खान (यष्टीरक्षक), ख्वाजा नफे (यष्टीरक्षक), सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक.

सुपर-8ची सुरुवातच रंगतदार होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार असल्याने क्रिकेटप्रेमींना थरारक लढतीची अपेक्षा आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026NZ vs Paksuper 8

इतर बातम्या

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियात नवा अध्याय लिहिण्याच्या उंबरठ्यावर...

स्पोर्ट्स