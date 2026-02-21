T20 World Cup 2026: सुपर-8 आजपासून सुरू! पहिला न्यूझीलंड Vs पाकिस्तानचा सामना कुठे बघायचा लाईव्ह?

टी20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेतील सुपर-8 फेरीला आज सुरुवात होत आहे. 20 संघांमधून लीग टप्प्यानंतर 8 संघांनी पुढील फेरी गाठली आहे. भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हे संघ आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत उतरले आहेत. सुपर-8मध्ये पात्र ठरलेल्या आठ संघांचे दोन गट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात चार संघ असून, प्रत्येक संघ आपल्या गटातील उर्वरित तिन्ही संघांविरुद्ध एक सामना खेळेल. गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील, तर तिसऱ्या-चौथ्या स्थानावरील संघांचे आव्हान संपुष्टात येईल. आज सुपर ८ मधील पहिला न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तानचा सामना रंगणार आहे.
आज ग्रुप 2 मधील न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यात लढत रंगणार आहे. लीग टप्प्यात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी चारपैकी तीन सामने जिंकले आणि एक सामना गमावला होता.
हा सामना कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) येथे खेळवला जाणार आहे. याच मैदानावर याआधी पाकिस्तानला भारताकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता.
संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरू होईल. नाणेफेक साडेसहा वाजता होईल.
सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर पाहता येईल. तसेच JioHotstar अॅप आणि संकेतस्थळावर लाईव्ह स्ट्रिमिंग उपलब्ध असेल.
मिचेल सॅन्टनर (कर्णधार), डेव्हॉन कॉन्वे, फिन अॅलन, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिचेल, मार्क चॅपमन, जेम्स नीशम, रचिन रवींद्र, टिम सायफर्ट (यष्टीरक्षक), मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, काइल जेमिसन, जेकब डफी, इश सोढी, बेन सिअर्स, कोल मॅककोनी.
सलमान अली आगा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, सईम अयूब, उस्मान खान (यष्टीरक्षक), ख्वाजा नफे (यष्टीरक्षक), सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक.
सुपर-8ची सुरुवातच रंगतदार होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार असल्याने क्रिकेटप्रेमींना थरारक लढतीची अपेक्षा आहे.