Women's World cup 2025 final: India आणि South Africa चा अंतिम सामना फ्रीमध्ये कुठे लाईव्ह बघायचा? जाणून घ्या

Women's World Cup 2025 Final Live Streaming: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांमध्ये रविवारी नवी मुंबईतील DY पाटील स्टेडियमवर आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना दुपारी 3 वाजता सुरू होईल, तर टॉस 2:30 वाजता घेतला जाईल. चला जाणून घेऊया, हा रोमांचक सामना तुम्ही कुठे आणि कसा पाहू शकता. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हा वर्ल्ड कपचा फायनल सामना जगभरातील चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे. यावेळी नवीन विश्वविजेता मिळणार हे निश्चित आहे. भारतीय संघाचं नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करत आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेची धुरा लौरा वोल्वार्टकडे आहे.
या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत 7 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले, तीन गमावले आणि एक सामना बिन निकालाचा ठरला. दक्षिण आफ्रिकेने सातपैकी पाच सामने जिंकले आणि दोन गमावले आहेत. भारतीय संघाने सेमीफायनलमध्ये गतविजेता ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेटने पराभूत करत आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा रन चेस पूर्ण केला. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडवर 125 धावांनी विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश मिळवला.
फायनल सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये तुफान टक्कर पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही संघ खिताबासाठी झुंज देणार असून सामना अत्यंत रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.
हा सामना 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी मुंबईतील DY पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सामना दुपारी 3 वाजता (IST) सुरू होईल, तर टॉस 2:30 वाजता घेतला जाईल.
या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर मोफत पाहता येईल.
या फायनल सामन्याचं थेट प्रसारण Star Sports Network वर पाहता येईल. तसेच, तुम्ही न्यूज पोर्टल्सवरून सामन्याचे ताजे अपडेट्स आणि स्कोअर पाहू शकता.
हा सामना भारतासाठी इतिहास रचण्याची संधी असेल, तर दक्षिण आफ्रिकेसाठी पहिलं विश्वविजेतेपद मिळवण्याची. दोन्ही संघांमध्ये जबरदस्त झुंज होणार असून, चाहत्यांना क्रिकेटचा रोमांचक थरार अनुभवायला मिळणार आहे.