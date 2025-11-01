English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Women's World cup 2025 final: India आणि South Africa चा अंतिम सामना फ्रीमध्ये कुठे लाईव्ह बघायचा? जाणून घ्या

Women's World cup 2025 final Live Streaming: आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना (India Womens vs South Africa Womens)  रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघांमध्ये खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3.00 वाजता सुरू होईल. या सामन्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कधी, कुठे आणि कसे पहायचे ते जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 08:34 PM IST
Women's World cup 2025 final: India आणि South Africa चा अंतिम सामना फ्रीमध्ये कुठे लाईव्ह बघायचा? जाणून घ्या
Women ODI World Cup 2025 Final free live streaming

Women's World Cup 2025 Final Live Streaming: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांमध्ये रविवारी नवी मुंबईतील DY पाटील स्टेडियमवर आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना दुपारी 3 वाजता सुरू होईल, तर टॉस 2:30 वाजता घेतला जाईल. चला जाणून घेऊया, हा रोमांचक सामना तुम्ही कुठे आणि कसा पाहू शकता. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हा वर्ल्ड कपचा फायनल सामना जगभरातील चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे. यावेळी नवीन विश्वविजेता मिळणार हे निश्चित आहे. भारतीय संघाचं नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करत आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेची धुरा लौरा वोल्वार्टकडे आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत 7 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले, तीन गमावले आणि एक सामना बिन निकालाचा ठरला. दक्षिण आफ्रिकेने सातपैकी पाच सामने जिंकले आणि दोन गमावले आहेत. भारतीय संघाने सेमीफायनलमध्ये गतविजेता ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेटने पराभूत करत आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा रन चेस पूर्ण केला. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडवर 125 धावांनी विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश मिळवला.

हे ही वाचा: Women ODI World Cup 2025 Final: अंतिम सामन्यापूर्वी, या 'गोष्टी'मुळे टीम इंडियाचा वाढला ताण, पुन्हा स्वप्न भंग?

 

फायनल सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये तुफान टक्कर पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही संघ खिताबासाठी झुंज देणार असून सामना अत्यंत रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.

IND W vs SA W लाईव्ह स्ट्रीमिंग माहिती

भारत बनाम दक्षिण आफ्रिका महिला वर्ल्ड कप 2025 फायनल कधी आणि कुठे होणार?

हा सामना 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी मुंबईतील DY पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सामना दुपारी 3 वाजता (IST) सुरू होईल, तर टॉस 2:30 वाजता घेतला जाईल.

हे ही वाचा: ICC Women's World Cup 2025: पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार ट्रॉफी? जाणून घ्या नियम

भारत बनाम दक्षिण आफ्रिका महिला वर्ल्ड कप 2025 फायनल भारतात लाईव्ह कुठे पाहू शकता?

या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर मोफत पाहता येईल.

हे ही वाचा: Women's World Cup Final Tickets: महिला विश्वचषक फायनलपूर्वी गोंधळ; तिकिटांचे दर 1.7 लाखांपर्यंत पोहोचले!

भारत बनाम दक्षिण आफ्रिका महिला वर्ल्ड कप 2025 फायनलचा थेट टीव्ही प्रसारण कुठे होईल?

या फायनल सामन्याचं थेट प्रसारण Star Sports Network वर पाहता येईल. तसेच, तुम्ही न्यूज पोर्टल्सवरून सामन्याचे ताजे अपडेट्स आणि स्कोअर पाहू शकता.

हे ही वाचा: Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप

हा सामना भारतासाठी इतिहास रचण्याची संधी असेल, तर दक्षिण आफ्रिकेसाठी पहिलं विश्वविजेतेपद मिळवण्याची. दोन्ही संघांमध्ये जबरदस्त झुंज होणार असून, चाहत्यांना क्रिकेटचा रोमांचक थरार अनुभवायला मिळणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Women World Cupindia vs south africaICC WOMENS WORLD CUP

इतर बातम्या

EPFO: 10 वर्षांच्या नोकरीनंतर आपण पेन्शनसाठी पात्र ठरतो का?...

भारत