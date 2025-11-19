IND-A vs SA-A Live Streaming: तिसरा भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका ODI आज; सामना कधी आणि कुठे होणार? LIVE कसा पाहता येईल?

India A vs South Africa A 3rd Unofficial ODI Live Streaming: भारत ‘ए’ आणि दक्षिण आफ्रिका ‘ए’ यांच्यातील 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेचा निर्णायक टप्पा आला असून आज तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळला जाणार आहे. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पहिले दोन सामने जिंकत मालिका आधीच आपल्या खिशात टाकली आहे. आता तिसरा सामना जिंकून 3-0 ने क्लीन स्वीप करण्याचे लक्ष्य टीम इंडियासमोर आहे. रुतुराज गायकवाड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा आणि अर्शदीप सिंह या स्टार खेळाडूंवर पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या नजरा असतील. दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा सामना ‘प्रतिष्ठेची लढत’ ठरणार आहे. मुख्य ODI मालिकेपूर्वी लय पकडण्यासाठी खेळाडूंना या सामन्यात चमक दाखवणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांनी येणाऱ्या इंडिया-एसए ODI मालिकेसाठी अद्याप संघ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सिलेक्टर्ससमोर छाप पाडण्यासाठी हा शेवटचा मोठा मंच असणार आहे.
भारत ए विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका ए यांच्यातील तिसरा अनऑफिशियल वनडे सामना
क्रिकेट चाहत्यांसाठी निराशाजनक बाब म्हणजे हा सामना कोणत्याही TV चॅनेलवर प्रसारित होणार नाही. फक्त एवढंच नव्हे, तर या सामन्याची LIVE स्ट्रीमिंगदेखील उपलब्ध नाही. मात्र सामना पाहण्यासाठी पर्याय पूर्णपणे संपलेले नाहीत. India TV Sports च्या वेबसाइटवर या सामन्याचा LIVE स्कोअरकार्ड उपलब्ध असेल.
ऋतुराज गायकवाड, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कर्णधार), आयुष बदोनी, ईशान किशन (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, हर्षित राणा, विप्रज निगम, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, रियान पराग, प्रभसिमरन सिंह, मानव सुथार.
लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रिवाल्डो मूनसामी (विकेटकीपर), जॉर्डन हर्मन, मार्केस एकरमॅन (कर्णधार), सिनेथेम्बा केशिले, डियान फॉरेस्टर, डेलानो पोटगिएटर, प्रेनेलन सुब्रायेन, नकाबायोमजी पीटर, लुथो सिपाम्ला, ओटनील बार्टमॅन, जेसन स्मिथ, ब्योर्न फोर्टुइन, त्शेपो मोरेकी, रुबिन हर्मन, तियान वान वुरेन, मिहलाली मपोंगवाना, क्वेना मफाका, कोडी युसुफ.