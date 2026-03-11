पुढल्या T-20 वर्ल्डकपच्या तारखा पाहूनच भारतीय शॉकमध्ये; विजयाची Hat-Trick आता अशक्यच?

When Will Be Next T20 World Cup: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी, 8 मार्च रोजी भारतीय संघाने टी-20 या सर्वात छोट्या फॉरमॅटमधील क्रिकेटचा वर्ल्डकप सलग दुसऱ्यांदा जिंकण्याचा भीमपराक्रम केला. भारतीय संघाने फायनलमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाचा 96 धावांनी धुव्वा उडवत सलग दुसऱ्यांदा चषक जिंकण्याबरोबरच एकूण तीनदा चषकावर नाव कोरणारा पहिला संघ होण्याचा मानही मिळवला. भारताच्या या विजयानंतर खेळाडू मायदेशी परतले असले तरी काही आठवड्यांमध्ये आयपीएलचं 2026 चं पर्व सुरु होत असल्याने पुन्हा एकदा टी-20 चा थरार भारतीयांना अनुभवायला मिळणार आहे. मात्र असं असतानाच दुसरीकडे पुढला टी-20 वर्ल्डकप कधी आहे? त्याच्या तारखा काय याबद्दल भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये फारच उत्सुकता आहे. याचसंदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र या पुढल्या वर्ल्डकपच्या तारखा पाहून भारतीयांना घाम फुटला आहे. खास करुन हा वर्ल्डकप ज्या दिवशी संपतोय ही तारीख पाहून भारतीय चाहते बेचैन झालेत. नक्की हा प्रकार काय आहे पाहूयात...
वर्ल्डकपच्या स्पर्धांचं आयोजन आयसीसी म्हणजेच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून केलं जातं. 2021 मध्ये जाहीर झालेल्या आयसीसीच्या कार्यक्रमांमध्ये दहा वर्षातील म्हणजेच साधारण 2030 च्या शेवटपर्यंतच्या स्पर्धांची घोषणा करण्यात आली आहे. 2024-2031 च्या क्रिकेट सायकलमध्ये 2028 चा टी-20 वर्ल्डकप खेळवला जाणार आहे. हा वर्ल्डकप ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने 2022 मध्ये टी-20 वर्ल्डकपचं यजमानपद भूषवलं होतं. तर न्यूझीलंडसाठी यजमान म्हणून हा पहिलाच टी-20 वर्ल्डकप ठरणार आहे. हे दोन्ही देश संयुक्तरित्या पहिल्यांदाच टी-20 वर्ल्डकपचं आयोजन करणार आहेत.
2028 चा वर्ल्डकपही 2024 आणि 2026 च्या वर्ल्डकपप्रमाणे एक्सटेंडेट फॉरमॅटमधील म्हणजेच 20 संघांचा सहभाग असलेला वर्ल्डकप असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये एकूण 55 सामने खेळवले जाणार आहेत. ज्यामध्ये 52 सामने ग्रुप स्टेज आणि सुपर 8 फेरीतील असतील. त्याचप्रमाणे दोन सेमीफायनल आणि एक फायनल असे एकूण 55 सामने होतील.
आता सर्वात महत्त्वाचा आणि भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना धडकी भरवणारी माहिती म्हणजे या स्पर्धेची तारीख काय आहे? 2028 चा टी-20 वर्ल्डकप हा सुमारे एक महिना चालणारी स्पर्धा असणार आहे. 21 ऑक्टोबर 2028 ते 19 नोव्हेंबर 2028 दरम्यान टी-20 वर्ल्डकप 2028 ची स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.
आता ही तारीख वाचून भारतामधील क्रिकेटच्या कट्टर चाहत्यांना भीती काय वाटतेय हे सांगायची गरज नाही. मात्र ज्यांना अजूनही संदर्भ लागलेला नाही त्यांच्यासाठी सविस्तर सांगायचं झालं तर टी-20 वर्ल्डकप 2028 चा सामना 19 नोव्हेंबरला खेळवला जाणार आहे. ही तीच तारीख आहे ज्या दिवशी भारतीय संघाने 2023 मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना अहमदाबादच्याच नरेंद्र मोदी स्टेडिममध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गमावला होता. म्हणजे ज्या दिवशी भारताच्या या पराभावाला 5 वर्ष पूर्ण होतील त्याच दिवशी टी-20 वर्ल्डकप 2028 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार असल्याने भारत या सामन्यात खेळत असेल तर चाहत्यांच्या मनात कुठे ना कुठे 2023 च्या वर्ल्डकप पराभावाची आठवण ताजी होईल हे मात्र खरं! याच कारणाने भारतीय चाहत्यांना आताच या तारखेची भीती वाटत असल्याचं चित्र दिसत आहे. 19 नोव्हेंबर तारीख पाहूनच अनेकांना भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या विजयाची हॅटट्रीक साधता येईल का असा प्रश्न पडला आहे.
पुढील 2028 च्या पुढील म्हणजेच 2030 चा टी-20 वर्ल्डकप इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि आयर्लंडमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. या तिन्ही देशांमध्ये ठराविक सामने खेळवले जातील.