English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

T20 World Cup बाबत मोठी अपडेट, 'या' दिवसापासून होऊ शकते स्पर्धा सुरू

ICC T20 World Cup 2026: 2026 च्या आयसीसी टी20 विश्वचषकाची तयारी आधीच सुरू झाली आहे. यावेळी ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत खेळवली जाईल. आता स्पर्धा सुरू होण्याची तारीखही जाहीर झाली आहे.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 11:49 AM IST
T20 World Cup बाबत मोठी अपडेट, 'या' दिवसापासून होऊ शकते स्पर्धा सुरू

ICC T20 World Cup 2026 Dates:  आशिया कप 2025ची धामधूम सुरू असतानाच पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी20 विश्वचषकाविषयी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या रिपोर्टनुसार, 2026 मधील टी20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत होऊ शकतो. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या स्पर्धेत एकूण 20 संघ उतरतील. यापैकी 15 संघांनी आपली जागा निश्चित केली असून उर्वरित पाच संघांची निवड प्रादेशिक पात्रता स्पर्धांमधून होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या पात्र ठरलेले संघ कोणते आहेत? 

सध्या पात्र ठरलेले संघ कसे आहेत हे जाणून घेऊयात.  भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड, आयर्लंड, कॅनडा, नेदरलँड्स आणि इटली. उर्वरित पाच संघांपैकी दोन आफ्रिका क्वालिफायरमधून तर उरलेले तीन आशिया आणि ईस्ट-एशिया पॅसिफिक क्वालिफायरमधून निश्चित होतील.

हे ही वाचा: मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल माहिती जाणून घ्या

कुठे होणार स्पर्धा? 

स्पर्धेचे सामने भारतामध्ये किमान पाच वेगवेगळ्या मैदानांवर तर श्रीलंकेत दोन मैदानांवर खेळवले जातील. अंतिम सामना कुठे होणार हे मात्र पाकिस्तानच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला, तर कोलंबो येथे सामना रंगेल. नाही तर अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होईल.

हे ही वाचा: मुंबई, कोलकाता नव्हे तर 'या' स्टेडियमवर रंगणार T20 World Cup-2026 ची फायनल! पाकिस्तानच्या सहभागामुळे बदलू शकते समीकरण

कसा असेल फॉरमॅट?

फॉरमॅट यावेळीसुद्धा 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज आणि अमेरिकेत झालेल्या विश्वचषकाप्रमाणेच असेल. 20 संघांचे चार गट तयार होतील आणि प्रत्येक गटातून दोन संघ सुपर-८ फेरीत प्रवेश करतील. त्यानंतर दोन गटांत विभागलेल्या आठ संघांमधून प्रत्येकी दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील आणि तेथून अंतिम लढत रंगेल.

FAQ

प्र.1: टी20 विश्वचषक 2026 कधी होणार आहे?

उ.1: रिपोर्टनुसार हा विश्वचषक 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत खेळवला जाण्याची शक्यता आहे.

प्र.2: या वेळेस विश्वचषकाचे आयोजन कोण करणार आहे?

उ.2: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा पार पडणार आहे.

प्र.3: यंदा एकूण किती संघ सहभागी होणार आहेत?

उ.3: एकूण 20 संघ या विश्वचषकात उतरणार आहेत.

प्र.4: आत्तापर्यंत कोणकोणते 15 संघ पात्र ठरले आहेत?

उ.4: भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड, आयर्लंड, कॅनडा, नेदरलँड्स आणि इटली हे 15 संघ निश्चित झाले आहेत.

प्र.5: उर्वरित 5 संघांची निवड कशी होणार आहे?

उ.5: दोन संघ आफ्रिका क्वालिफायरमधून आणि तीन संघ आशिया व ईस्ट-एशिया पॅसिफिक क्वालिफायरमधून येतील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World CupWorld Cup 2026Ahamadabad Narendra Modi Stadium

इतर बातम्या

लिंबू चिरडायला गेली अन् 27 लाखांच्या नव्या कोऱ्या THAR सह प...

भारत