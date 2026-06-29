/ख्रिस्तियानो रोनाल्डो विश्वचषकातील पुढील सामना कधी खेळणार? एका क्लिकवर वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

फुटबॅाल विश्वचषकाचे पुढील टप्प्यातील सामन्याला सुरुवात झाली आहे, कॅनडाच्या संघाने राउंड ऑफ 32 मध्ये विजय मिळवून आता पुढील फेरीमध्ये देखील प्रवेश केला आहे. नॅाकआऊट सामन्यात स्पर्धा सुरु झाली आहे आणि फुटबॅाल चाहत्यांचा उत्साह हा शिगेला पोहोचला आहे. मागील काही दिवसांपासून अनेक रोमांचक सामने फॅन्सला पाहायला मिळाले आहेत, तर आता चाहत्यांना नॅाकआऊट सामन्यात मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला पाहण्याची उत्सुकता लागला आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाने बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे आता पोर्तुगालचा सामना कधी होणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
पोर्तुगालचा शेवटचा सामना हा कोलंबियाविरुद्ध खेळवण्यात आला होता हा सामना ड्रॅा झाला होता. पोर्तुगालच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये दुसरे स्थान मिळवून बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. पोर्तुगालचा संघ हा क गटामध्ये लीग टप्प्यात खेळत होता, आता त्यांनी क गटामधून दुसरे स्थान गुणतालिकेमध्ये पटकावले होते आणि राउंड ऑफ 32 मध्ये स्थान पक्के केले होते. आता संघाच बाद फेरीच्या सामन्याचे वेळापत्रक सविस्तर वाचा.
पोर्तुगालचा बाद फेरीचा सामना हा 3 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार पहाटे 4.30 वाजता पाहता येणार आहे. झी नेटवर्ककडे भारतात फिफा विश्वचषक 2026 च्या प्रत्येक सामन्याचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे हक्क आहेत. ज्या चाहत्यांना टीव्हीवर सामने थेट बघायचे आहेत, त्यांना युनायटेड 8 स्पोर्ट्स चॅनल लावावा लागेल. ज्यांना ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सामने स्ट्रीम करायचे आहेत, त्यांना झी5 ॲपचे सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल. या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये समालोचनासह थेट सामने पाहू शकता.
गट A : मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका
गट B : स्वित्झर्लंड, कॅनडा आणि बोस्निया आणि हर्झेगोविना
गट C : ब्राझील आणि मोरोक्को
गट D : अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि पॅराग्वे
गट E : जर्मनी, आयव्हरी कोस्ट आणि इक्वेडोर
गट F: नेदरलँड्स, जपान आणि स्वीडन
गट G : बेल्जियम आणि इजिप्त
गट H : स्पेन आणि केप वर्दे
गट I : फ्रान्स, नॉर्वे आणि सेनेगल
गट J : अर्जेंटिना, ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरिया
गट K : कोलंबिया, पोर्तुगाल आणि डीआर काँगो
गट L : इंग्लंड, क्रोएशिया आणि घाना