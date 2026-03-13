IPL 2026 चं तिकीट बुकिंग कधीपासून सुरु होणार? ऑनलाईन कुठे करायची बुकिंग? पाहा डिटेल्स

IPL 2026 Ticket Booking : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने बुधवार 11 मार्च रोजी जगप्रसिद्ध टी २० लीग स्पर्धा इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचं वेळापत्रक जाहीर केलं. २८ मार्च पासून सुरु होणाऱ्या या स्पर्धेच्या दुसऱ्या सत्राचं वेळापत्रक येणं अद्याप बाकी असून यातील पहिल्या सत्रात होणाऱ्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. यात 28 मार्च ते 12 एप्रिल पर्यंतच्या सामान्यांचं वेळापत्रक असून या स्पर्धेच्या तिकिटांची बुकिंग कधीपासून आणि कुठे सुरु होईल याची उत्सुकतता निर्माण झालेली आहे.
बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या स्पर्धेच्या वेळापत्रकाची घोषणा केल्यावर याचे अधिकृत ऑनलाईन तिकिटं विक्रेते District अँप तसेच BookMyShow वर आयपीएल सामन्यांच्या तिकिटांचं वेगळं सेक्शन बनवण्यात आलंय. या सेक्शनमध्ये बुकिंगच्या ठिकाणी Coming Soon असं लिहिलेलं असून येत्या काही दिवसात तिकीट विक्रीला सुरुवात करण्यात येईल. BookMyShow ने स्पर्धेसाठी प्री सेल तिकीट रजिस्ट्रेशन सुरु केलेलं आहे. गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांचा यात समावेश असून गुजरातच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम तर मुंबईच्या वानखेडेच्या स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यांचा यात समावेश आहे. प्री सेल तिकीट रजिस्ट्रेशनबाबत एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आहे की हे केल्याने तिकीट मिळेलच याची कोणतीही गॅरेंटी आहे. पण यामाध्यमातून सर्वात आधी तिकीट खरेदी करण्याची संधी तुम्हाला मिळू शकते.
28 मार्च पासून आयपीएल 2026 च्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा जवळपास दोन महिने सुरु असते आणि यात जवळपास 70 ते 75 सामने खेळवले जातात. मात्र यावेळी बीसीसीआयकडून फक्त 20 सामन्यांचंच वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे खेळाडूंच्या प्रवासाबाबतच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. याव्यतिरिक्त, तामिळनाडू, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हे देखील विचारात घेतले गेले आहे. या राज्यांमधील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले जाईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आयपीएल 2026 चा पहिला सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात 28 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे.