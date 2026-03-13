English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 चं तिकीट बुकिंग कधीपासून सुरु होणार? ऑनलाईन कुठे करायची बुकिंग? पाहा डिटेल्स

IPL 2026 Ticket Booking : 28 मार्च ते 12 एप्रिल पर्यंतच्या आयपीएल सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर झालं असून या स्पर्धेच्या तिकिटांची बुकिंग कधीपासून आणि कुठे सुरु होईल याची उत्सुकतता फॅन्समध्ये निर्माण झालेली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 13, 2026, 02:50 AM IST
IPL 2026 Ticket Booking : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने बुधवार 11 मार्च रोजी जगप्रसिद्ध टी २० लीग स्पर्धा इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचं वेळापत्रक जाहीर केलं. २८ मार्च पासून सुरु होणाऱ्या या स्पर्धेच्या दुसऱ्या सत्राचं वेळापत्रक येणं अद्याप बाकी असून यातील पहिल्या सत्रात होणाऱ्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. यात 28 मार्च ते 12 एप्रिल पर्यंतच्या सामान्यांचं वेळापत्रक असून या स्पर्धेच्या तिकिटांची बुकिंग कधीपासून आणि कुठे सुरु होईल याची उत्सुकतता निर्माण झालेली आहे. 

IPL 2026 तिकिटं कुठे उपलब्ध होणार? 

बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या स्पर्धेच्या वेळापत्रकाची घोषणा केल्यावर याचे अधिकृत ऑनलाईन तिकिटं विक्रेते District अँप तसेच BookMyShow वर आयपीएल सामन्यांच्या तिकिटांचं वेगळं सेक्शन बनवण्यात आलंय. या सेक्शनमध्ये बुकिंगच्या ठिकाणी Coming Soon असं लिहिलेलं असून येत्या काही दिवसात तिकीट विक्रीला सुरुवात करण्यात येईल. BookMyShow ने स्पर्धेसाठी प्री सेल तिकीट रजिस्ट्रेशन सुरु केलेलं आहे. गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांचा यात समावेश असून गुजरातच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम तर मुंबईच्या वानखेडेच्या स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यांचा यात समावेश आहे. प्री सेल तिकीट रजिस्ट्रेशनबाबत एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आहे की हे केल्याने तिकीट मिळेलच याची कोणतीही गॅरेंटी आहे. पण यामाध्यमातून सर्वात आधी तिकीट खरेदी करण्याची संधी तुम्हाला मिळू  शकते.

हेही वाचा : काव्या मारनवर फॅन्स भडकले! भारताविरोधी पोस्ट करणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेटरवर कोट्यवधी उढळून घेतलं संघात

 

आयपीएलचं अर्ध वेळापत्रक का जाहीर झालं?

28 मार्च पासून आयपीएल 2026 च्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा जवळपास दोन महिने सुरु असते आणि यात जवळपास 70 ते 75 सामने खेळवले जातात. मात्र यावेळी बीसीसीआयकडून फक्त 20 सामन्यांचंच वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.   पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे खेळाडूंच्या प्रवासाबाबतच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.  याव्यतिरिक्त, तामिळनाडू, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हे देखील विचारात घेतले गेले आहे. या राज्यांमधील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले जाईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.  आयपीएल 2026 चा पहिला सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात 28 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

