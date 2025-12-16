IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? Mini Auctionच्या काही तास आधी झाला एक मोठा खुलासा

IPL 2026 Start Date: IPL 2026 च्या सीजनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडियन प्रीमियर लीगचा 2026 चा सीझन 26 मार्च 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, तर अंतिम सामना 31 मे 2026 रोजी खेळवला जाऊ शकतो. मात्र, BCCI कडून अद्याप अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. रिपोर्ट्सनुसार, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 संपल्यानंतर साधारण तीन आठवड्यांनी IPL 2026 ला सुरुवात होईल. टी-20 वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंकेत 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत होणार आहे. यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी IPL आणि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) एकाच काळात होणार असल्याचे चित्र आहे. PSL 26 मार्च ते 3 मे दरम्यान खेळवला जाणार आहे.
IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनआधी क्रिकबजच्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, आगामी हंगामाची सुरुवात 26 मार्च रोजी होऊ शकते. त्याच रिपोर्टनुसार, 31 मे रोजी फायनल सामना खेळवला जाऊ शकतो, त्यामुळे हा हंगाम सुमारे दोन महिन्यांपेक्षा थोडा जास्त काळ चालेल. हंगामातील पहिला सामना बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार की नाही, याबाबत अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
मागील वर्षी घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेनंतर BCCI ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमकडून होस्टिंगचे हक्क मागे घेतले होते. RCB च्या ऐतिहासिक विजयानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या सेलिब्रेशनदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर या मैदानावर एकही मोठा सामना खेळवण्यात आलेला नाही. दरम्यान, IPL 2025 चा हंगाम 22 मार्च ते 25 मे दरम्यान होणार होता, मात्र भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावामुळे 9 मे रोजी स्पर्धा तात्पुरती थांबवण्यात आली. 15 मे रोजी स्पर्धा पुन्हा सुरू झाली आणि 3 जूनला IPL 2025 चा समारोप झाला.
आज अबू धाबीमध्ये IPL 2026 चा मिनी ऑक्शन पार पडणार आहे. या ऑक्शनसाठी 350 खेळाडूंना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे. एकूण 77 स्लॉट रिक्त असून, त्यापैकी 31 स्लॉट परदेशी खेळाडूंकरिता राखीव आहेत.
कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) कडे सर्वाधिक 13 रिक्त स्लॉट आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादकडे 10 स्लॉट शिल्लक आहेत. ट्रेड आणि रिटेन्शननंतर KKR कडे सर्वाधिक 64.30 कोटी रुपये उरले आहेत. त्याखालोखाल चेन्नई सुपर किंग्सकडे 43.40 कोटी रुपये उपलब्ध आहेत.
1. IPL 2026 चा सीजन कधी सुरू होणार?
IPL 2026 चा सीजन 26 मार्च 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र BCCI कडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
2. IPL 2026 चा अंतिम सामना कधी होऊ शकतो?
रिपोर्ट्सनुसार, IPL 2026 चा फायनल सामना 31 मे 2026 रोजी खेळवला जाऊ शकतो.
3.IPL 2026 टी-20 वर्ल्ड कपनंतर कधी सुरू होईल?
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 संपल्यानंतर सुमारे तीन आठवड्यांनी IPL 2026 सुरू होईल.