Virat-Rohit: विराट आणि रोहित कधी परतणार? 'या' दिवशी होणार ऑस्ट्रेलिया ODI मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा!

IND vs AUS ODI Series: भारतीय क्रिकेटच्या दोन दिग्गज खेळाडूंविषयी मोठा अपडेट समोर आला आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेत पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयकडून 4 ऑक्टोबर रोजी या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
विराट आणि रोहित यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर एकही सामना खेळलेला नाही. त्यामुळे त्यांची निवड जवळपास निश्चित मानली जात आहे. तरीसुद्धा अंतिम घोषणा पुढे ढकलली जाण्याचीही शक्यता आहे.
दोन्ही खेळाडूंनी 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी त्यांनी कसोटी क्रिकेटलाही अलविदा केला. त्यांच्या अनुपस्थितीत टी20 संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे गेले, तर शुभमन गिल नवा टेस्ट कर्णधार ठरला.
19 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबरदरम्यान भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलियाचा दौरा पार पडणार आहे. सुरुवातीला तीन सामन्यांची वनडे मालिका होईल, जिथे रोहित आणि विराट मैदानात उतरू शकतात. त्यानंतर पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाईल.
वनडे मालिकेत रोहित शर्मा भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल. विराट कोहलीलाही संघात स्थान मिळणार आहे. हार्दिक पांड्या आणि ऋषभ पंत मात्र दुखापतीमुळे या मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
अलीकडेच चर्चेत आले होते की ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यानंतर रोहित आणि विराट यांना संघातून बाहेर काढले जाऊ शकते. ही सध्या केवळ अफवा असली तरी काही निवडकर्ते २०२७ वर्ल्ड कपसाठी संघ तरुण करण्याच्या बाजूने असल्याचे बोलले जात आहे. यावर लवकरच औपचारिक चर्चा होऊ शकते.
