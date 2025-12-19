English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

T20I World Cup 2026: कधी होणार भारतीय संघाची घोषणा? तारखेबद्दल आली मोठी अपडेट समोर

India T20 World Cup Squad: 2026 चा टी-20 विश्वचषक बघण्यासाठी सगळेच उत्सुक आहे. 2026 साली भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. यावर्षी या स्पर्धेत 20 संघ सहभागी होणार आहेत. भारताचा संघ नक्की कसा असेल याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 19, 2025, 08:14 AM IST
T20I World Cup 2026: कधी होणार भारतीय संघाची घोषणा? तारखेबद्दल आली मोठी अपडेट समोर

India T20 World Cup squad announcement date: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कप 2026 ची तयारी आता जोरात सुरू झाली आहे. तब्बल 20 संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, प्रत्येक देश आपला सर्वोत्तम संघ मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत आहे. अशातच विद्यमान विजेता असलेल्या भारताच्या संघघोषणेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले असून, 7 फेब्रुवारीपासून स्पर्धेला सुरुवात होईल, तर 8 मार्च रोजी अंतिम सामना खेळवला जाईल. भारत आपला पहिला सामना 7 फेब्रुवारीला खेळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कधी होऊ शकते संघाची घोषणा?

माध्यमांतील वृत्तानुसार, बीसीसीआय 20 डिसेंबर रोजी भारतीय T20 संघाची घोषणा करू शकते. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका निर्णायक

सध्या भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच सामन्यांची T20 मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील शेवटचा सामना 19 डिसेंबरला होणार आहे. भारत सध्या मालिकेत 2-1 ने आघाडीवर आहे, तर चौथा सामना दाट धुक्यामुळे रद्द करण्यात आला होता. यानंतर जानेवारी महिन्यात भारत न्यूझीलंडविरुद्ध T20 मालिका खेळणार असून, ही मालिका वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

गट कसे आहेत?

स्पर्धेतील संघांचे चार गट करण्यात आले आहेत:

  • गट अ: भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स
  • गट ब: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान
  • गट क: इंग्लंड, वेस्ट इंडीज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ
  • गट ड: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई

युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा रंगली

अलीकडील कामगिरी पाहता अनेक युवा खेळाडूंनी संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार दावा केला आहे. यशस्वी जायसवालने वनडे मालिकेत शतक झळकावत लक्ष वेधले. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळताना त्याने T20 शतकही ठोकले. ऋतुराज गायकवाड सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे निवड समितीच्या रडारवर आहे. 

दरम्यान, श्रेयस अय्यर दुखापतीतून सावरत असून रिहॅबवर आहे. यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा यांच्यात चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026bcci Team India

इतर बातम्या

'त्या' जोडप्यांच्या अकाऊंटवर डायरेक्ट जमा होणार अ...

महाराष्ट्र बातम्या