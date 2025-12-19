T20I World Cup 2026: कधी होणार भारतीय संघाची घोषणा? तारखेबद्दल आली मोठी अपडेट समोर

India T20 World Cup squad announcement date: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कप 2026 ची तयारी आता जोरात सुरू झाली आहे. तब्बल 20 संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, प्रत्येक देश आपला सर्वोत्तम संघ मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत आहे. अशातच विद्यमान विजेता असलेल्या भारताच्या संघघोषणेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले असून, 7 फेब्रुवारीपासून स्पर्धेला सुरुवात होईल, तर 8 मार्च रोजी अंतिम सामना खेळवला जाईल. भारत आपला पहिला सामना 7 फेब्रुवारीला खेळणार आहे.
माध्यमांतील वृत्तानुसार, बीसीसीआय 20 डिसेंबर रोजी भारतीय T20 संघाची घोषणा करू शकते. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहेत.
सध्या भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच सामन्यांची T20 मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील शेवटचा सामना 19 डिसेंबरला होणार आहे. भारत सध्या मालिकेत 2-1 ने आघाडीवर आहे, तर चौथा सामना दाट धुक्यामुळे रद्द करण्यात आला होता. यानंतर जानेवारी महिन्यात भारत न्यूझीलंडविरुद्ध T20 मालिका खेळणार असून, ही मालिका वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
स्पर्धेतील संघांचे चार गट करण्यात आले आहेत:
अलीकडील कामगिरी पाहता अनेक युवा खेळाडूंनी संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार दावा केला आहे. यशस्वी जायसवालने वनडे मालिकेत शतक झळकावत लक्ष वेधले. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळताना त्याने T20 शतकही ठोकले. ऋतुराज गायकवाड सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे निवड समितीच्या रडारवर आहे.
दरम्यान, श्रेयस अय्यर दुखापतीतून सावरत असून रिहॅबवर आहे. यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा यांच्यात चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.