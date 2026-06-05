BCCI ची मोठी अपडेट! 'या' दिनी होणार इंग्लंड-आयर्लंड मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर, कोणााचा होणार पत्ता कट?

India vs Ireland : काही तासांमध्ये भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान मालिकेला सुरुवात होणार आहे, यामध्ये भारताचा संघ हा एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. त्यानंतर भारताचा संघ आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. भारतीय टी20 संघामध्ये मोठे बदल होणार अशा चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु झाल्या आहेत. सुर्यकुमार यादवकडे कर्णधारपद असणार की नाही यावर बीसीसीआय मोठा निर्णय घेणार आहे, तर त्याचा खराब फार्म पाहता त्याला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळणार की नाही यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भारताचा संघ आयर्लंडविरुद्ध दोन टी20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.
पुढील महिन्याच्या पहिल्याच तारखेपासून टीम इंडियाचा इंग्लंड दौरा सुरु होणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी20 मालिका तर इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची कधी घोषणा केली जाणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आता बीसीसीआयने भारतीय संघाची निवडीची तारीख जाहीर केली आहे यावेळी इतर संघांचीही घोषणा केली जाईल. आता चाहते सोशल मिडियावर अनेक तर्कवितर्क लावत आहेत.
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भारतीय क्रिकेट बोर्डाने घोषणा केली आहे की, आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी20 मालिकेसाठी आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा 6 जून रोजी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जपानमध्ये देखील आशियाई स्पर्धा होणार आहे त्यासाठी देखील संघाची घोषणा केली जाणार आहे. श्रीलंकेमध्ये भारतीय अ संघाची दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ 6 जून रोजी पत्रकार परिषद घेणार आहे, यावेळी चारही संघाची घोषणा केली जाणार आहे.
पहिला टी20 सामना - 26 जून - स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड
दुसरा टी20 सामना - 28 जून - स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड
पहिला टी20 सामना - 1 जुलै - बँक्स होम्स रिव्हरसाइड
दुसरा टी20 सामना - 4 जुलै - ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदान
तिसरा टी20 सामना - 7 जुलै - ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट मैदान
चौथा टी20 सामना - 9 जुलै - ग्लॉस्टरशायर क्रिकेट
पाचवा टी20 सामना - 11 जुलै - युटिलिटा बाऊल