/वैभव सूर्यवंशी पुढील सामना कधी खेळणार? वाचा मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये आशियाई खेळाचा फायनलचा गोल्ड मेडल सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानला 19 धावांनी पराभूत करुन गोल्ड मेडल जिंकले आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघात अनेक मोठे बदल केले आणि ते म्हणजेच वैभव सूर्यवंशी आणि संजू सॅमसन यांना दोघांनाही संघामध्ये स्थान देण्यात आले होते. त्यानंतर आता आशियाई खेळ झाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी कोणत्या मालिकेमध्ये आणि कोणता पुढील सामना खेळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या लेखामध्ये वैभव सूर्यवंशी पुढील कोणता सामना खेळणार याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.
नुकतीच भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका तीन सामन्यांची पार पडली, या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने शेवटच्या सामन्यामध्ये भारताला पराभूत केले होते पण आता टीम इंडियाने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवून मालिका जिंकली होती. आता भारताचा टी20 संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा 6 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. या टी20 संघामध्ये वैभव सूर्यवंशी देखील खेळताना दिसणार आहे, मालिकेची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये मिळेल.
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भारतीय संघ पुढील २६ दिवसांत एकूण १० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे. या आव्हानात्मक आणि अथक दौऱ्याची सुरुवात मंगळवार, ६ ऑक्टोबर रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मायदेशातील टी-२० मालिकेने होईल, त्यानंतर संघ लगेचच न्यूझीलंडसाठी रवाना होईल. एवढ्या कमी कालावधीत सलग १० सामने आणि सततच्या प्रवासामुळे खेळाडू थकतात आणि त्यांना दुखापत होण्याचा धोका असतो. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत संघाला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या कर्णधार श्रेयस अय्यरसमोर , या धोक्याचा सामना करण्यासाठी खेळाडूंच्या कामाचा ताण सांभाळण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.