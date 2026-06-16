/आयर्लंडविरुद्ध मालिकेआधी वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा टीम इंडियात कधी सामील होणार? वाचा मोठी अपडेट

अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर भारतीय वरिष्ठ संघ हा आयर्लंडविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा 26 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध भारताची दोन टी20 सामन्यांची मालिका होणार आहे, या मालिकेमध्ये श्रेयस अय्यर पहिल्यांदा भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहेत. आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. या आगामी मालिकेमध्ये त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा हे देखील संघाचा भाग आहेत, आता हे भारतीय संघामध्ये कधी सामील होणार याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे.
भारत अ संघ सध्या श्रीलंकेमध्ये ट्राय सिरीज खेळत आहे, यामध्ये भारताचा संघाचे नेतृत्व तिलक वर्मा करत आहे त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशी देखील संघाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही खेळाडू भारतीय संघात कधी सामील होतील? वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा हे श्रीलंकेमध्ये खेळत असलेल्या मालिकेचा शेवटचा सामना हा अफगाणिस्तानविरुद्ध बुधवारी 17 जून रोजी होणार आहे. त्यानंतर हा सामना झाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा हे 22 जून रोजी चेन्नईला पोहोचतील. चेन्नईला भारताच्या संघामध्ये सामील होतील आणि आयर्लंडला रवाना होतील.
आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे या मालिकेचा पहिला सामना हा 26 जून रोजी होणार आहे तर दुसरा सामना हा 28 जूनला होणार आहे. भारताचा संघ इंग्लंडविरुद्ध 5 टी20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना हा 1 जुलैला होणार आहे. तर मालिकेचा शेवटचा सामना 9 जुलै रोजी खेळवला जाईल. एकदिवसीय मालिका देखील इंग्लंडविरुद्ध खेळवली जाणार आहे त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष हे या मालिकेवर असणार आहे. भारताच्या संघात या मालिकेमध्ये अनेक मोठे बदल केले आहेत.
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पहिला सर्वात मोठा बदल हा सुर्यकुमार यादवला संघातून हटवण्याचा बीसीसीआयचा निर्णय. यामध्ये फक्त सूर्यकुमारला कर्णधारपदावरुनच नाही तर खेळाडू म्हणून देखील त्याला टीममध्ये जागा मिळाली नाही. त्याच्या जागेवर श्रेयस अय्यरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर तिलक वर्माला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. हर्षित राणा देखील या मालिकेमध्ये कमबॅक करु शकतो आयपीएलच्या आधी त्याला दुखापत झाली होती, त्यामुळे आता तो पूर्णपणे बरा झाला आहे.
आयर्लंड आणि इंग्लंड टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी.