/आशिया कप ट्रॅाफीचा टीम इंडियाचा सामना फ्री कसा पाहता येणार? वाचा संपूर्ण माहिती

भारतीय महिला संघ सध्या दुबईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया कप खेळत आहे. संघाने मागील सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही, पण भारताच्या गोलंदाजीमुळे संघाला मोठा विजय पहिल्या भारताच्या आशिया कप 2026 च्या सामन्यात मिळाला. थायलंडविरुद्ध 94 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर भारताची नजर दुसऱ्या विजयावर असणार आहे. भारताचा दुसरा आशिया कप 2026 चा सामना हा हाँगकाँगविरुद्ध असणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. भारताचा संघ हा या सामन्यामध्ये त्याची कामगिरी मागील सामन्यात खराब राहिली ती सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. भारत विरुद्ध हाँगकाँग यांच्यामध्ये होणारा आशिया कप 2026 चा सामना हा कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध हाँगकाँग यांच्यामध्ये होणार सामना हा 3 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना गुरुवारी संध्याकाळी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 8.00 सुरु होणार आहेत. या सामन्यासाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार मैदानावर 7.30 वाजता नाणेफेकीसाठी येतील, या सामन्याचे आयोजन दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर करण्यात येणार आहेत. भारतीय महिला संघ आणि हाँगकाँग-चीन महिला संघ यांच्यातील सामना सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 या चॅनल्सवर टीव्हीवर पाहता येईल. तुम्ही SonyLiv ॲप वापरून तुमच्या मोबाईलवर भारतीय महिला संघ आणि हाँगकाँग-चीन महिला संघ यांच्यातील सामना थेट पाहू शकता.
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पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने फलंदाजीला पहिल्या डावामध्ये चांगली सुरुवात केली होती पण त्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाज पूर्णपणे फेल झाले होते. आता भारताचा संघ या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी करेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पहिल्या सामन्यामध्ये टीमसाठी शेफाली वर्मा कमालीची कामगिरी केली होती आणि संघासाठी अर्धशतक झळकावले होते.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), जी कमलिनी, अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड, प्रतिका रावल.
नताशा मायल्स (कर्णधार), मारिको हिल, यास्मिन दासवाणी (विकेटकिपर), मरियम बिबी, कॅरी चॅन, मरीना लॅम्पलॉफ, ॲलिसन सिउ, इक्त्रा सहार, जॉयलीन कौर, शन्झीन शहजाद, रुचिता वेंकटेश, शार्लट चॅन, शिंग चॅन डोरोथिया, कौर महकदीप, हेली वोंग.