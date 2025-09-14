English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
India vs Pakistan मॅचवरुन राडा सुरू असताना जय शहा आहेत कुठे? आजच्या सामन्यासाठी दुबईत?

Jay Shah's 'Invisible Boycott': भारत-पाक आशिया कप सामन्यापूर्वी सोशल मीडियावर त्या सामन्यावर बहिष्कार घालावा अशी लाट आली आहे. दरम्यान आयसीसीचे चेअरमन असलेले जय शाह कुठे आहेत? हा प्रश्नही लोक विचारत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 14, 2025, 12:35 PM IST
India vs Pakistan मॅचवरुन राडा सुरू असताना जय शहा आहेत कुठे? आजच्या सामन्यासाठी दुबईत?

IND vs PAK Asia Cup 2025 boycott wave: भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामन्यापूर्वी सोशल मीडियावर बहिष्कार मोहिमेला मोठे ऊत आले असून, बीसीसीआयने स्वतःला या सामन्यापासून दूर ठेवण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून चाहत्यांपासून ते माजी खेळाडूंपर्यंत सर्व स्तरावरून सामन्याचा बहिष्कार घालावा, अशी मागणी जोर धरताना दिसते आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत-पाकिस्तानमधील राजकीय वातावरण आणखीनच तणावपूर्ण झाले आहे.

बीसीसीआयचा ‘अदृश्य बहिष्कार’

माध्यमांनुसार, बीसीसीआयचे काही वरिष्ठ अधिकारी सामना टाळण्याच्या तयारीत आहेत. यालाच ‘अदृश्य बहिष्कार’ असे संबोधले जात आहे. विशेष म्हणजे, आयसीसीचे चेअरमन असलेले जय शाह देखील या सामन्यासाठी उपस्थित राहणार नसल्याची चर्चा आहे. सध्या ते अमेरिकेत महत्त्वाच्या बैठकीसाठी गेले असल्यामुळे त्यांचा सामना पाहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

याशिवाय, बीसीसीआय सचिव देबजित सैकिया हे आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषकाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल यांचाही बहिष्काराच्या यादीत समावेश होऊ शकतो, असे समजते. अशा परिस्थितीत 14 सप्टेंबरला दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात बीसीसीआयकडून केवळ राजीव शुक्ला उपस्थित राहणार आहेत. ते एशियन क्रिकेट कौन्सिलचे (ACC) सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यासाठी सामन्याला जाणे बंधनकारक आहे.

बीसीसीआयची भूमिका काय?

बीसीसीआयने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय हे केंद्र सरकारच्या परवानगीवर आधारित असतात. याआधी पाकिस्तान दौर्‍याला नकार दिल्यानंतर भारताने द्विपक्षीय मालिका खेळण्यास नकार दिला होता. मात्र, बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये खेळण्यावर कोणतेही निर्बंध सरकारकडून नाहीत. याबाबत बीसीसीआय सचिव देबजित सैकिया यांनी म्हटले आहे की, “बीसीसीआयचे धोरण हे नेहमी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार असते. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय किंवा बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचा सहभाग हा सरकारच्या भूमिकेनुसार ठरतो. पाकिस्तानशी संबंध तणावपूर्ण असले तरी बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सामन्यांना सरकारने हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे भारताने सामने खेळणे आवश्यक आहे.”

FAQ

1. भारत-पाक आशिया कप 2025 सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
 हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम, यूएई येथे खेळला जाणार आहे.

2. बीसीसीआयचे अधिकारी सामना का टाळत आहेत?
 पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर देशात तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी सामन्यास उपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर टीकेची झोड उठू शकते, म्हणून बहुतेक अधिकारी दूर राहण्याची शक्यता आहे.

3. ‘अदृश्य बहिष्कार’ म्हणजे काय?
 बीसीसीआयचे अधिकारी थेट बहिष्कार जाहीर न करता सामना टाळतात, यालाच ‘अदृश्य बहिष्कार’ म्हटले जात आहे.

4. जय शाह सामना का पाहणार नाहीत?
 जय शाह सध्या अमेरिकेत महत्त्वाच्या बैठकीसाठी गेले आहेत, त्यामुळे ते सामन्यास उपस्थित राहणार नाहीत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

IND vs Pakindia vs pakistanasia cupAsia Cup 2025Suryakumar Yadav

