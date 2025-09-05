Asia Cup 2025 चे सामने फ्रीमध्ये कुठे पाहता येतील? पाहा मॅच टाईम आणि शेड्युल

Asia cup 2025 : आशिया कप 2025 ला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. संयुक्त अरब अमीरात मधील दुबई आणि अबुदाबी या दोन शहरांमध्ये ही स्पर्धा होणार असून ही स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल. या स्पर्धेच्या टी 20 फॉरमॅटमध्ये यंदा प्रथमच 8 संघ सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेत भारताचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे असून उपकर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे असेल. तेव्हा आशिया कपमध्ये भारताचे सामने कधी असतील आणि हे सामने फ्रीमध्ये कुठे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.
यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप 2025 चे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहेत. सुरुवातीला हे सामने संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होणार होते, परंतु आता यूएईमधील हवामान हे गरम असल्याने परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांच्या वेळेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. वेळेत बदल करण्यासाठी ब्रॉडकास्टरना विनंती करण्यात आली होती, ही विनंती स्वीकारण्यात आली आहे.
आशिया कप 2025 च्या सामन्यांचं लाईव्ह टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर होईल. तर ऑनलाईन युझर्स सोनी ऍप तसेच वेबसाईटवर या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात. भारतातील फ्री डिश वापरणारे प्रेक्षक डीडी स्पोर्ट्सवर सामना मोफत पाहू शकतील. मल्टीनेशनल स्पर्धांमध्ये, डीडी स्पोर्ट्स भारताच्या सामन्यांव्यतिरिक्त महत्त्वाचे सामने मोफत दाखवते.
आशिया कप 2025 मध्ये किती संघ सहभागी होणार आहेत?
यंदा प्रथमच 8 संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
भारताच्या संघाचं नेतृत्व कोण करणार आहे?
भारताचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहे, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असेल.
आशिया कप 2025 कोणत्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे?
आशिया कप 2025 टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे.