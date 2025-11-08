English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs AUS 5th T20I Live Streaming: आता, भारतीय संघ कोणत्याही परिस्थितीत शेवटचा टी-20  सामना जिंकण्याचा निर्धार करेल. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियाला मालिका वाचवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावा लागेल. हा सामना अत्यंत स्पर्धात्मक होणार आहे. हा सामना फ्रीमध्ये कसा बघायचा? याबद्दल जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 8, 2025, 11:56 AM IST
IND vs AUS 5th T20 Live Streaming: निर्णायक सामन्याकडे आज लक्ष! अंतिम सामना कुठे, कधी आणि कसा 'फ्री' मध्ये बघायचा?

Where to Watch IND vs AUS 5th T20I free Live Streaming : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी-20 मालिकेचा निर्णायक आणि शेवटचा सामना आता रंगणार आहे. ब्रिसबेनच्या मैदानावर होणाऱ्या या पाचव्या टी-20 सामन्याकडे जगभरातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. भारताने या मालिकेत आतापर्यंत दोन सामने जिंकत आघाडी घेतली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला फक्त एकाच सामन्यात विजय मिळाला. याशिवाय एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे हा अखेरचा सामना मालिकेचा निकाल निश्चित करणार आहे.

भारतीय संघ या सामन्यात विजय मिळवून मालिका आपल्या नावावर करायची इच्छा ठेवत आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियासाठी ही ‘करो या मरो’ स्थिती आहे. मालिका वाचवायची असेल तर त्यांना हा सामना जिंकणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे हा सामना चुरशीचा, रोमहर्षक आणि रोमांचक होणार हे नक्की.

सामना कुठे आणि कधी होणार?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील 5 वा टी-20 सामना 8 नोव्हेंबर रोजी ब्रिसबेनमध्ये खेळला जाईल. भारतीय वेळेनुसार हा सामना दुपारी 1:45 वाजता सुरू होईल, तर टॉस 1:15 वाजता होईल.

टीव्हीवर सामना कुठे पाहता येईल?

भारतामध्ये या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्क वर होईल.

मोबाईल आणि इंटरनेटवर Live Streaming कुठे?

मोबाईल किंवा स्मार्ट टीव्हीवर सामना पाहण्यासाठी JioCinema / JioTV / Disney+ Hotstar वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

फ्री मध्ये सामना कसा पाहता येईल?

भारतातील चाहते हा सामना DD Sports या फ्री टू एअर चॅनेलवर मोफत पाहू शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11:

भारत

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, Varun Chakravarthy, संजू सॅमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा

ऑस्ट्रेलिया

मिशेल मार्श (कर्णधार), ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टॉइनिस, बेन ड्वार्शिस, एडम झम्पा, नॅथन एलिस, जोश फिलिप, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मॅट कुहनेमन

हा सामना केवळ मालिका निर्णायक नाही, तर दोन्ही संघांच्या मानसिक ताकदीचीही मोठी परीक्षा असेल. आता पाहू, अंतिम विजय कोणाच्या नावावर जातो, भारत की ऑस्ट्रेलिया!

